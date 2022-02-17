Росія може далі готувати війну і поширювати фейки як привід – Білий дім 

У США бачать ознаки того, що росіяни збираються публічно говорити про деескалацію довкола кордонів України, тим часом мобілізуючи свою країну на війну.

Джерело: високопоставлений представник адміністрації Джозефа Байдена під час телефонного брифінгу, Білий дім

Пряма мова: "Учора російський уряд заявив, що відводить війська від кордону з Україною. Вони привернули багато уваги до цього твердження, але тепер ми знаємо, що воно було неправдивим. Фактично, зараз ми підтвердили, що за останні кілька днів Росія збільшила присутність своїх військ уздовж українського кордону аж на 7000 військовослужбовців, деякі з них прибули лише сьогодні (16 лютого – ред.).

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Останніми днями росіяни також заявили, що вони готові брати участь у дипломатії, як ми і наші союзники неодноразово пропонували. Але всі ознаки, які ми маємо зараз, свідчить про те, що вони мають намір лише публічно запропонувати говорити та заявляти про деескалацію, водночас секретно мобілізуючи на війну.

Ми продовжуємо отримувати ознаки того, що вони в будь-який момент можуть запустити фальшивий привід для виправдання вторгнення в Україну. Цей фальшивий привід може приймати різні форми: провокація на Донбасі; заява про діяльність НАТО на суші, на морі чи в повітрі; вторгнення на територію Росії".

Деталі: У Білому домі зазначили, що за останні кілька днів неправдивих заяв росіян стало більше, включаючи "повідомлення про безіменну могилу мирних жителів, нібито вбитих українськими збройними силами, заяви про те, що США та Україна розробляють біологічну чи хімічну зброю, а також про те, що Захід вдається до партизанської війни, щоб вбивати місцевих жителів".

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"Кожне з цих звинувачень є категорично неправдивим, і в найближчі дні слід очікувати нових неправдивих повідомлень від російських державних ЗМІ. Ми вже бачили цей сценарій: їхні попередні військові вторгнення в Україну та Грузію", - заявив високопосадовець адміністрації Байдена, ім'я якого не називається.

Він наголосив, що США не знають, яку форму прийме фальшивий привід, але сподіваються, що світ готовий.

Сполучені Штати будуть продовжувати дипломатичні зусилля, але готові "швидко і рішуче відповісти, якщо Росія вирішить розпочати нову атаку на Україну".

Бо хоч Росія заявляє. що хоче знайти дипломатичне рішення; їхні дії свідчать про інше.

"Ми сподіваємося, що вони змінять курс, перш ніж почати війну, яка принесе катастрофічні смерті й руйнування", – наголосили у Білому домі.

Цьому передувало: 16 лютого називалося як можлива дата нападу Росії на Україну, але цього не сталося. Росія навпаки в цей день заявила, що почала відводити частину військової техніки з західних територій та окупованого нею Криму. Однак відведення військ не підтверджують ні українська, ні американська, ні британська розвідки.

Ризик нападу росіян на українські території залишається.