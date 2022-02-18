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В ОРДО заявляют, что перехватили под Горловкой “переговоры на польском языке”

Елена РощинаПятница, 18 февраля 2022, 13:57
В ОРДО заявляют, что перехватили под Горловкой “переговоры на польском языке”
Эдуард Басурин, фото РИА Новости

Российские пособники в ОРДО утверждают, что 18 февраля убили как минимум двух украинских бойцов и ранили еще троих под Горловкой, а также что перехватили переговоры "на польском языке".

Источник: Эдуард Басурин, называющий себя "заместителем начальника управления народной милиции ДНР", сепаратистский сайт "Донецкое агентство новостей" (ДАН)

Детали: По утверждению Басурина, вдоль лесополосы вблизи Железной Балки наблюдатели ОРДО выявили "перемещение двух групп специального назначения ВФУ в количестве 10 и 12 человек", боевики открыли огонь – и якобы убили двоих и ранили троих бойцов, вынудив противника "отступить". 

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При этом командование украинских Объединенных сил сообщило, что по состоянию на 14:00 пятницы 18 февраля нет потерь среди военнослужащих ОС в результате действий врага на востоке Украины.

Басурин же заявил, что на месте боестолкновения якобы нашли "средства индивидуальной защиты и амуниции зарубежного образца", а также закрепленную на бронежилете камеру.

По словам российского пособника в войне, незадолго до боестолкновения боевики ОРДО перехватили "переговоры диверсантов на польском языке".

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Басурин пытается убедить, что на стороне Украины воюют "польские наемники".

Напомним: Украина и США официально заявляли, что Россия и ее пособники на Донбассе могут провоцировать военные действия и распространять ложные, фейковые сообщения, которые могут послужить предлогом для развязывания большой войны.

16 февраля на сайты Минобороны Украины и МВД была кибератака, а 17 февраля на Донбассе началось обострение боевых действий.

Темы: ОРДЛОДонбасспропагандабоевые действия
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