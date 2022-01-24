Ватажок бойовиків на Донбасі заявив, що Україна готується до "наступу"

Глава терористичної організації "Донецька народна республіка" Денис Пушилін заявив, що Україна нібито готує наступ на Донбасі.

Джерело: РИА Новости з посиланням на інтерв'ю Пушиліна на телеканалі "Росія-1"

Пряма мова Пушиліна: "За характером тих заходів, що проводяться з боку України – це йде підготовка до наступу. Я говорю про те, що підтягується техніка, готуються танкові екіпажі, причому в тих місцях дислокації, куди вони відводилися, там зосереджені артилерійські розрахунки та танкові".

Деталі: Також, за словами Пушиліна, до кордонів нібито вже підтягнули системи залпового вогню "Ураган" та "Смерч", також нібито до лінії зіткнення прибули "іноземні журналісти" та "інструктори США та Британії, які вже поблизу позицій практично відкрито фотографуються та викладають в інтернет".

Пушилін додав, що у зв'язку з цим бойовики перебувають у "режимі підвищеної готовності", тому що "від України зараз можна очікувати всього, що завгодно".

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

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