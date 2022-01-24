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Ватажок бойовиків на Донбасі заявив, що Україна готується до "наступу"

Понеділок, 24 січня 2022, 13:25
Ватажок бойовиків на Донбасі заявив, що Україна готується до наступу
Ватажок бойовиків Пушилін. Фото з Telegram Пушиліна

Глава терористичної організації "Донецька народна республіка" Денис Пушилін заявив, що Україна нібито готує наступ на Донбасі.

Джерело: РИА Новости з посиланням на інтерв'ю Пушиліна на телеканалі "Росія-1"

Пряма мова Пушиліна: "За характером тих заходів, що проводяться з боку України – це йде підготовка до наступу. Я говорю про те, що підтягується техніка, готуються танкові екіпажі, причому в тих місцях дислокації, куди вони відводилися, там зосереджені артилерійські розрахунки та танкові".

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Деталі: Також, за словами Пушиліна, до кордонів нібито вже підтягнули системи залпового вогню "Ураган" та "Смерч", також нібито до лінії зіткнення прибули "іноземні журналісти" та "інструктори США та Британії, які вже поблизу позицій практично відкрито фотографуються та викладають в інтернет".

Пушилін додав, що у зв'язку з цим бойовики перебувають у "режимі підвищеної готовності", тому що "від України зараз можна очікувати всього, що завгодно".

Чому це важливо: Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 11 січня у Міністерстві оборони Росії заявили, що перекидають військову техніку та солдатів до кордону з Україною для проведення там військових навчань.
  • 14 січня стало відомо, що  російська влада розпочала раптову перевірку бойової готовності військ у Східному військовому окрузі, повідомлялося, що особливу увагу приділять перекиданню військ. Також росЗМІ повідомляли, що на початку 2022 року РФ проведе навчання стратегічних ядерних сил.
  • 17 січня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "ще у грудні 2021 року" домовився з президентом Росії Володимиром Путіним провести позапланові "солідні військові навчання" у лютому.
  • Посол Росії у Мінську Борис Гризлов заявив, що РФ планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території – підготовка до них розпочнеться одразу після закінчення навчань "Союзна рішучість – 2022".
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може почати вторгнення у великі міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.

Теми: Донбасвійна
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