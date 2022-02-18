Главарь ОРДО объявил массовую эвакуацию населения в Россию

Подконтрольный Кремлю главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Источник: видеообращение боевика

Прямая речь: "С 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

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В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".

Детали: По его словам, жителей оккупированной Донецкой области примут в Ростовской области РФ, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

Пушилин заявил, что украинская армия нарастила силы на границе с неподконтрольной территорией и готова к силовому захвату Донбасса: "Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным идти в наступление".

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Важно: Власть боевиков с 2014 года поддерживает Россия, а главарей ОРДЛО Украина называет креатурами Кремля. Украинские власти считают, что боевики не самостоятельны в принятии решений, а все согласовывают с РФ.

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