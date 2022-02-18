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Главарь ОРДО объявил массовую эвакуацию населения в Россию

Алена МазуренкоПятница, 18 февраля 2022, 14:23
Главарь ОРДО объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Денис Пушилин, фото: getty images

Подконтрольный Кремлю главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.  

Источник: видеообращение боевика

Прямая речь: "С 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. 

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В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".

Детали: По его словам, жителей оккупированной Донецкой области примут в Ростовской области РФ, а переход через пункты пропуска на границе будет ускорен.

Пушилин заявил, что украинская армия нарастила силы на границе с неподконтрольной территорией и готова к силовому захвату Донбасса: "Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным идти в наступление".

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Важно: Власть боевиков с 2014 года поддерживает Россия, а главарей ОРДЛО Украина называет креатурами Кремля. Украинские власти считают, что боевики не самостоятельны в принятии решений, а все согласовывают с РФ.

Предыстория:

  • 18 февраля министр обороны Украины призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам Кремля об "украинском наступлении". По его словам, украинская армия только обороняется.
  • 14 февраля по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с украинской стороны военное наступление на Донбасс – невозможно, а подобные слухи назвал "чепухой".
  • О подготовке к так называемому наступлению на Донбасс Пушилин заявил еще в январе.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение в Украину остается чрезвычайно вероятным в ближайшие несколько дней.
  • По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, РФ может прибегнуть к провокациям для начала вторжения: "Это может быть искусственно организованный теракт с применением взрывчатки где-то в России, или они могут найти массовое захоронение человеческих остатков, или срежиссированное нападение беспилотника на мирных жителей или даже настоящее нападение с применением химического оружия. Россия, вероятно, будет называть эти провокации "этнической чисткой" или "геноцидом" (со стороны Украины – ред.)".

Темы: ОРДЛОРосcияДонбассПушилин
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