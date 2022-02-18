Вслед за ОРДО: главарь ОРЛО также заявил об эвакуации в Россию

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России.

Источник: сайт боевиков с официальным заявлением Пасечника

Дословно: "С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей "республики", не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации".

Детали: По словам Пасечника, Россия готова обеспечить прием и размещение на своей территории из неподконтрольной территории.

Он также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, – "встать на защиту своей земли".

Главарь ОРЛО заявил якобы украинская армия планирует "провокации на линии соприкосновения" и "глубокий прорыв вглубь" неподконтрольной Луганской области.

Важно: Власть боевиков с 2014 года поддерживает Россия, а главарей ОРДЛО Украина считает креатурами Кремля. Украинские власти считают, что боевики не самостоятельны в принятии решений, а все согласовывают с РФ.

Что было раньше: Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ. В Донецке звучала сирена.

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