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Вслед за ОРДО: главарь ОРЛО также заявил об эвакуации в Россию

Алена МазуренкоПятница, 18 февраля 2022, 15:13
Вслед за ОРДО: главарь ОРЛО также заявил об эвакуации в Россию
Луганск 2019 год, Фото: getty images

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник объявил об эвакуации населения на территорию России. 

Источник: сайт боевиков с официальным заявлением Пасечника 

Дословно: "С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей "республики", не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации".

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Детали: По словам Пасечника, Россия готова обеспечить прием и размещение на своей территории из неподконтрольной территории. 

Он также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, – "встать на защиту своей земли".

Главарь ОРЛО заявил якобы украинская армия планирует "провокации на линии соприкосновения" и "глубокий прорыв вглубь" неподконтрольной Луганской области.

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Важно: Власть боевиков с 2014 года поддерживает Россия, а главарей ОРДЛО Украина считает креатурами Кремля. Украинские власти считают, что боевики не самостоятельны в принятии решений, а все согласовывают с РФ.

Что было раньше: Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ. В Донецке звучала сирена.

Предыстория:

  • 18 февраля министр обороны Украины призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам Кремля об "украинском наступлении". По его словам, украинская армия только обороняется.
  • 14 февраля по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с украинской стороны военное наступление на Донбасс – невозможно, а подобные слухи назвал "чепухой".
  • Президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение в Украину остается чрезвычайно вероятным в ближайшие несколько дней.
  • По словам Госсекретаря США Энтони Блинкена, РФ может прибегнуть к провокациям для начала вторжения: "Это может быть искусственно организованный теракт с применением взрывчатки где-то в России, или они могут найти массовое захоронение человеческих остатков, или срежиссированное нападение беспилотника на мирных жителей или даже настоящее нападение с применением химического оружия. Россия, вероятно, будет называть эти провокации "этнической чисткой" или "геноцидом" (со стороны Украины – ред.)".

Темы: ОРДЛОРосcияУкраинавойна
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