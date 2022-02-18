МЗС спростовує заяви бойовиків про нібито "наступ" на Донбас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви бойовиків ОРДЛО про нібито "український наступ" на Донбас – ми віддані дипломатичному врегулюванню.

Джерело: міністр у Twitter

Пряма мова: "Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві.

Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі.

Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

Що було раніше: Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії.

Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ. Наразі у Донецьку звучить сирена.

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Передісторія: