МЗС спростовує заяви бойовиків про нібито "наступ" на Донбас

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви бойовиків ОРДЛО про нібито "український наступ" на Донбас – ми віддані дипломатичному врегулюванню.

Джерело: міністр у Twitter

Пряма мова: "Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві.

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Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі.

Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню. ВІДЕО ДНЯ February 18, 2022

Що було раніше: Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії.

Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ. Наразі у Донецьку звучить сирена.

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Передісторія: