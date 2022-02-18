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МЗС спростовує заяви бойовиків про нібито "наступ" на Донбас

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 лютого 2022, 15:59
МЗС спростовує заяви бойовиків про нібито наступ на Донбас
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував заяви бойовиків ОРДЛО про нібито "український наступ" на Донбас – ми віддані дипломатичному врегулюванню.

Джерело: міністр у Twitter

Пряма мова: "Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві.

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Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі.

Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

Що було раніше: Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. 

Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ. Наразі у Донецьку звучить сирена.

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Передісторія:

  • 18 лютого міністр оборони України закликав жителів тимчасово окупованих регіонів України не вірити пропагандистським тезам Кремля про "український наступ". За його словами, українська армія лише обороняється.
  • 14 лютого за підсумками засідання секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з української сторони військовий наступ на Донбас – неможливий, а подібні чутки назвав "нісенітницею".

Теми: Кулеба ДмитроМЗСДонбасОРДЛО
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