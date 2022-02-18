МИД опровергает заявления боевиков о якобы "наступлении" на Донбасс
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления боевиков ОРДЛО о якобы "украинском наступлении" на Донбасс – мы привержены дипломатическому урегулированию.
Источник: министр в Twitter
Прямая речь: "Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве.
Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе.
Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию".
Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022ВИДЕО ДНЯ
Что было раньше: Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.
Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ. В Донецке звучит сирена.
Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.
Предыстория:
- 18 февраля министр обороны Украины призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам Кремля об "украинском наступлении". По его словам, украинская армия только обороняется.
- 14 февраля по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с украинской стороны военное наступление на Донбасс – невозможно, а подобные слухи назвал "чепухой".