МИД опровергает заявления боевиков о якобы "наступлении" на Донбасс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления боевиков ОРДЛО о якобы "украинском наступлении" на Донбасс – мы привержены дипломатическому урегулированию.

Источник: министр в Twitter

Прямая речь: "Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве.

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Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе.

Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию".

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню. ВИДЕО ДНЯ February 18, 2022

Что было раньше: Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ. В Донецке звучит сирена.

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

Предыстория: