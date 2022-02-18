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МИД опровергает заявления боевиков о якобы "наступлении" на Донбасс

Алена МазуренкоПятница, 18 февраля 2022, 15:59
МИД опровергает заявления боевиков о якобы наступлении на Донбасс
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг заявления боевиков ОРДЛО о якобы "украинском наступлении" на Донбасс – мы привержены дипломатическому урегулированию.

Источник: министр в Twitter

Прямая речь: "Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве.

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Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе.

Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию".

Что было раньше: Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ. В Донецке звучит сирена.

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. 

Предыстория:

  • 18 февраля министр обороны Украины призвал жителей временно оккупированных регионов Украины не верить пропагандистским тезисам Кремля об "украинском наступлении". По его словам, украинская армия только обороняется.
  • 14 февраля по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что с украинской стороны военное наступление на Донбасс – невозможно, а подобные слухи назвал "чепухой".

Темы: Кулеба ДмитрийМИДДонбассОРДЛО
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