Єрмак зустрівся з радником Байдена з нацбезпеки 

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак поговорив у Брюсселі з радником Адміністрації президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Джерело: Єрмак у Twitter

Пряма мова: "Провів плідну зустріч в Брюсселі з Джейком Салліваном. Предметно обговорили безпекову ситуацію навколо України та її деескалацію. Обмінялися думками щодо подальших шляхів політико-дипломатичного врегулювання".

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Деталі: Єрмак не надав подробиць цієї розмови.

Зустріч Єрмака та Саллівана відбувалася на тлі повідомлень президента Джо Байдена про те, що Росія може напасти на Україну у найближчі дні.

Цьому передувало: Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван пояснював, що США публікують розвідувальні дані щодо військ Росії та її намірів, "щоб зупинити війну, а не розпочати її".