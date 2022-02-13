Радник Байдена: США публікують розвіддані, щоб зупинити війну, а не почати

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США публікують розвідувальні дані, "щоб зупинити війну, а не розпочати її".

Джерело: Салліван в ефірі CNN у неділю

Пряма мова: "Наш погляд полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати тут сюрприз — звалити щось на Україну чи світ. І просто, наскільки це можливо, ділимося цією інформацією якнайширше. Це те, що ми зробили. Це те, що ми продовжуватимемо робити".

"Ми не можемо точно передбачити день, але вже деякий час говоримо, що ми перебуваємо у вікні, коли вторгнення, масштабні воєнні дії Росії можуть розпочатися в Україні будь-якого дня, включаючи найближчий тиждень, до закінчення Олімпіади (до 20 лютого – ред.)".

Деталі: За його словами, нарощування Росією сил біля українських кордонів та їхні маневри роблять очевидною можливість початку незабаром масштабних військових дій.

Салліван припустив, що військова атака РФ може розпочатися з ракетно-бомбових ударів.

"Вони ніколи не бувають такими точними, як хотілося б армії, будь-якій армії. Ми навіть не знаємо, наскільки точними їх хотіла б зробити російська армія", — зазначив він.

"Невинні мирні жителі можуть бути убиті незалежно від їхньої національності. За цим піде наступ сухопутних військ, які рухаються через український кордон. Знову ж таки, невинні цивільні особи можуть потрапити під перехресний вогонь або потрапити в пастку в місцях, звідки вони не можуть вибратися. ...От чому ми так ясно і прямо говоримо американським громадянам, що поки варіанти комерційного транспорту все ще доступні, вони повинні скористатися ними", - сказав радник Джо Байдена.

За його словами, розвідка США вважає, що якщо Росія справді вторгнеться в Україну, вона може провести операцію під чужим прапором як привід для вторгнення.

"У нас є інформація, яку ми зібрали за допомогою розвідки, яка вказує на активне планування цього, і не лише Сполучені Штати говорять про це. Наші союзники по НАТО також заявляють про це, тому що вони змогли вивчити ці розвіддані, оцінити їхню достовірність і дійти такого ж висновку, якого дійшли ми", — сказав Салліван.

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