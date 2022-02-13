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Радник Байдена: США публікують розвіддані, щоб зупинити війну, а не почати

Катерина ТищенкоНеділя, 13 лютого 2022, 17:25
Радник Байдена: США публікують розвіддані, щоб зупинити війну, а не почати
Салліван, фото Getty Images

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США публікують розвідувальні дані, "щоб зупинити війну, а не розпочати її".

Джерело: Салліван в ефірі CNN у неділю

Пряма мова: "Наш погляд полягає в тому, що ми не збираємося давати Росії можливість влаштувати тут сюрприз — звалити щось на Україну чи світ. І просто, наскільки це можливо, ділимося цією інформацією якнайширше. Це те, що ми зробили. Це те, що ми продовжуватимемо робити".

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"Ми не можемо точно передбачити день, але вже деякий час говоримо, що ми перебуваємо у вікні, коли вторгнення, масштабні воєнні дії Росії можуть розпочатися в Україні будь-якого дня, включаючи найближчий тиждень, до закінчення Олімпіади (до 20 лютого – ред.)".

Деталі: За його словами, нарощування Росією сил біля українських кордонів та їхні маневри роблять очевидною можливість початку незабаром масштабних військових дій.

Салліван припустив, що військова атака РФ може розпочатися з ракетно-бомбових ударів.

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"Вони ніколи не бувають такими точними, як хотілося б армії, будь-якій армії. Ми навіть не знаємо, наскільки точними їх хотіла б зробити російська армія", — зазначив він.

"Невинні мирні жителі можуть бути убиті незалежно від їхньої національності. За цим піде наступ сухопутних військ, які рухаються через український кордон. Знову ж таки, невинні цивільні особи можуть потрапити під перехресний вогонь або потрапити в пастку в місцях, звідки вони не можуть вибратися. ...От чому ми так ясно і прямо говоримо американським громадянам, що поки варіанти комерційного транспорту все ще доступні, вони повинні скористатися ними", - сказав радник Джо Байдена.

За його словами, розвідка США вважає, що якщо Росія справді вторгнеться в Україну, вона може провести операцію під чужим прапором як привід для вторгнення.

"У нас є інформація, яку ми зібрали за допомогою розвідки, яка вказує на активне планування цього, і не лише Сполучені Штати говорять про це. Наші союзники по НАТО також заявляють про це, тому що вони змогли вивчити ці розвіддані, оцінити їхню достовірність і дійти такого ж висновку, якого дійшли ми", — сказав Салліван.

Передісторія:

  • 11 лютого видання The Guardian повідомило, що президент США Джо Байден нібито повідомив лідерам НАТО та ЄС у телефонній розмові, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення розпочати вторгнення в Україну протягом найближчих кількох днів. Атака може початися з повітряних ударів.
  • За даними Spiegel, спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про напад Росії на Україну, який, імовірно, може статися у найближчу середу.
  • 11 і 12 лютого низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Україну. США вирішили вивезти з України дипломатів, які не займають критично важливих посад, з 13 лютого консульські послуги в посольстві будуть призупинені.
  • Водночас МЗС заявило, що зараз українцям критично важливо зберігати спокій та уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.
  • Президент Володимир Зеленський висловив думку, що найкращим другом для ворогів України сьогодні є паніка, і в інформаційному просторі забагато обговорення повномасштабної війни з боку РФ.

Теми: США
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