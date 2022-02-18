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Ермак встретился с советником Байдена по нацбезопасности

Пятница, 18 февраля 2022, 17:34
Ермак встретился с советником Байдена по нацбезопасности
Андрей Ермак, фото Офиса президента

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак поговорил в Брюсселе с советником Администрации президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Источник: Ермак в Twitter

Прямая речь: "Провел плодотворную встречу в Брюсселе с Джейком Салливаном. Предметно обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины и ее деэскалацию. Обменялись мнениями по поводу дальнейших путей политико-дипломатического урегулирования".

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Детали: Ермак не дал подробностей этого разговора.

Встреча Ермака и Салливана проходила на фоне сообщений президента Джо Байдена о том, что Россия может напасть на Украину в ближайшие дни.

Этому предшествовало: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объяснял, что США публикуют разведывательные данные относительно войск России и ее намерений, "чтобы остановить войну, а не начать ее".

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Темы: Андрей ЕрмакСШАвойнаРосcия
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