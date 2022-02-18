Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду
Видео-обращения главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.
Источник: журналист Bellingcat в Twitter, The Insider
Детали: Об этом свидетельствуют метаданные роликов.
В своем ролике Пушилин акцентировал на том, что говорит "сегодня, 18 февраля".
Проверить эту информацию можно скачав записи выступлений главарей боевиков, и просмотрев свойства видео.
Согласно метаданным, папка, в которой хранили заранее записанный файл - называется "Бросок Мангуста".
Похожее название имеет операция "Мангуст" – кубинский проект, который разработало ЦРУ для свержения коммунистов на Кубе.
План делился на 33 задачи (по аналогии с тем, что существует 33 вида мангустов), отличавшихся своими намерениями и эффективностью: от проведения пропаганды до саботажа работы кубинского правительства и экономики.
План также включал использование сил специальных операций армии США для уничтожения сахарных плантаций и угольнодобывающих шахт.ф
Предыстория:
- Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.
- Впоследствии главарь неподконтрольных украинским властям регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. Он также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".
- Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей. В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи с наплывом беженцев" из ОРДЛО.