Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 20:19
Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду
фото: РБК

Видео-обращения главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.

Источник: журналист Bellingcat в Twitter, The Insider

Детали: Об этом свидетельствуют метаданные роликов.

Реклама:

В своем ролике Пушилин акцентировал на том, что говорит "сегодня, 18 февраля".

 

Проверить эту информацию можно скачав записи выступлений главарей боевиков, и просмотрев свойства видео.

 

Согласно метаданным, папка, в которой хранили заранее записанный файл - называется "Бросок Мангуста".

ВИДЕО ДНЯ
 

Похожее название имеет операция "Мангуст" – кубинский проект, который разработало ЦРУ для свержения коммунистов на Кубе.

План делился на 33 задачи (по аналогии с тем, что существует 33 вида мангустов), отличавшихся своими намерениями и эффективностью: от проведения пропаганды до саботажа работы кубинского правительства и экономики.

План также включал использование сил специальных операций армии США для уничтожения сахарных плантаций и угольнодобывающих шахт.ф

Предыстория:

  • Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.
  • Впоследствии главарь неподконтрольных украинским властям регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. Он также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".
  • Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей. В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи с наплывом беженцев" из ОРДЛО.

Темы: ОРДЛОоккупацияпропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Посольство Британии временно переезжает во Львов
Зеленский отправляет нардепов и чиновников на линию фронта
Залужный обратился к жителям ОРДЛО: Вас используют
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: