Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Роман ПетренкоПятница, 18 февраля 2022, 21:19
фото: РБК

Видео-обращения главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.

Источник: журналист Bellingcat в Twitter, The Insider

Детали: Об этом свидетельствуют метаданные роликов.

В своем ролике Пушилин акцентировал на том, что говорит "сегодня, 18 февраля".

 

Проверить эту информацию можно скачав записи выступлений главарей боевиков, и просмотрев свойства видео.

 

Согласно метаданным, папка, в которой хранили заранее записанный файл - называется "Бросок Мангуста".

 

Похожее название имеет операция "Мангуст" – кубинский проект, который разработало ЦРУ для свержения коммунистов на Кубе.

План делился на 33 задачи (по аналогии с тем, что существует 33 вида мангустов), отличавшихся своими намерениями и эффективностью: от проведения пропаганды до саботажа работы кубинского правительства и экономики.

План также включал использование сил специальных операций армии США для уничтожения сахарных плантаций и угольнодобывающих шахт.ф

Предыстория:

  • Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России. Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.
  • Впоследствии главарь неподконтрольных украинским властям регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. Он также призвал всех мужчин в ОРЛО, способных держать в руках оружие, "встать на защиту своей земли".
  • Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей. В Кремле заявили, что губернатор Ростовской области якобы сам попросил Путина об "экономической помощи в связи с наплывом беженцев" из ОРДЛО.

Темы: ОРДЛОоккупацияпропагандаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США

Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше

видеоЗеленский подколол Путина из-за его длинных "лекций по истории"

Bloomberg: США вывозят дипломатов из Украины в Польшу

Байден подписал указ о санкциях в отношении ОРДЛО

США сообщили ООН о списках украинцев, которых РФ хочет убить и отправить в лагеря

Все новости...
Посольство Британии временно переезжает во Львов
Зеленский отправляет нардепов и чиновников на линию фронта
Залужный обратился к жителям ОРДЛО: Вас используют
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на сборы
Последние новости
09:01
Россия признает ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей
08:50
Резников о признании Россией ОРДЛО: Новая Берлинская стена?
08:24
В Украине 24 440 случаев Covid за сутки, в Киеве снова всплеск – 4193
08:11
Кулеба призвал мир не медлить с санкциями против РФ
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "независимость" "ЛДНР", санкции США
07:30
Сутки на Донбассе: 84 нарушения, двое погибших военных, 12 раненых
06:40
Блинкен подтвердил, что дипломаты США в Украине перебудут ночь в Польше
06:20
СМИ показали видео колонны танков на окраине Донецка
05:35
Кулеба обсудил с Блинкеном санкции против РФ
04:36
Россия первая в мире по приросту COVID-больных
Все новости...