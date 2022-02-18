Главари ОРДЛО записали свои обращения об эвакуации еще в среду

Видео-обращения главарей "ДНР" Дениса Пушилина и "ЛНР" Леонида Пасечника, в которых они говорят об эвакуации населения из-за "угрозы со стороны Киева", были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации.

Источник: журналист Bellingcat в Twitter, The Insider

Детали: Об этом свидетельствуют метаданные роликов.

В своем ролике Пушилин акцентировал на том, что говорит "сегодня, 18 февраля".

Проверить эту информацию можно скачав записи выступлений главарей боевиков, и просмотрев свойства видео.

Согласно метаданным, папка, в которой хранили заранее записанный файл - называется "Бросок Мангуста".

Похожее название имеет операция "Мангуст" – кубинский проект, который разработало ЦРУ для свержения коммунистов на Кубе.

План делился на 33 задачи (по аналогии с тем, что существует 33 вида мангустов), отличавшихся своими намерениями и эффективностью: от проведения пропаганды до саботажа работы кубинского правительства и экономики.

План также включал использование сил специальных операций армии США для уничтожения сахарных плантаций и угольнодобывающих шахт.ф

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