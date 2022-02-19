В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО

У російську Ростовську область надійшли 5 млрд рублів (близько 1,75 млрд гривень) для виплат евакуйованим із ОРДЛО.

Джерело: перший заступник губернатора Ростовської області Ігор Гуськов, якого цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Інформую, що 5 млрд рублів федеральних коштів прийшли в Ростовську область… Створено оперативний штаб, закріплено заступників губернатора за позиціями".

Деталі: Гуськов також заявив, що в регіон через пункти пропуску прибули 1 157 осіб, зокрема 353 дитини.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів (приблизно 3700 гривень – ред.).

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