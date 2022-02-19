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В Ростовську область РФ надійшли 5 млрд рублів для виплат евакуйованим із ОРДЛО

Анастасія КалатурСубота, 19 лютого 2022, 01:37
ФОТО: GETTY IMAGES

У російську Ростовську область надійшли 5 млрд рублів (близько 1,75 млрд гривень) для виплат евакуйованим із ОРДЛО.

Джерело: перший заступник губернатора Ростовської області Ігор Гуськов, якого цитує "Інтерфакс"

Пряма мова: "Інформую, що 5 млрд рублів федеральних коштів прийшли в Ростовську область… Створено оперативний штаб, закріплено заступників губернатора за позиціями".

Деталі: Гуськов також заявив, що в регіон через пункти пропуску прибули  1 157 осіб, зокрема 353 дитини.

Що передувало: Президент Росії Володимир Путін доручив забезпечити всіх, хто прибуває з "ДНР" і "ЛНР", грошовою виплатою в розмірі 10 тисяч рублів  (приблизно 3700 гривень – ред.).

Передісторія:

  • Ватажок ОРДО Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого мешканців непідконтрольних владі України регіонів Донецької області почнуть вивозити на територію Росії. 
  • Евакуацію з ОРДО організовують до Ростовської області РФ.
  • Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Теми: РосіяОРДЛОокупація
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