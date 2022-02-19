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В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО

Анастасия КалатурСуббота, 19 февраля 2022, 00:37
В Ростовскую область РФ поступило 5 млрд рублей для выплат эвакуированным из ОРДЛО
ФОТО: GETTY IMAGES

В российскую Ростовскую область поступило 5 млрд рублей (около 1,75 млрд гривен) для выплат эвакуированным из ОРДЛО.

Источник: первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Информирую, что 5 млрд рублей федеральных средств пришли в Ростовскую область… Создан оперативный штаб, закреплены заместители губернатора за позициями".

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Детали: Гуськов также заявил, что в регион через пункты пропуска прибыли 1 157 человек, в том числе 353 ребенка.

Что предшествовало: Президент России Владимир Путин поручил обеспечить всех прибывающих из "ДНР" и "ЛНР" денежной выплатой в размере 10 тысяч рублей (примерно 3700 гривен – ред.).

.Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Главарь ОРДО Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.
  • Эвакуацию из ОРДО организуют в Ростовскую область РФ.
  • Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России. 

Темы: РосcияОРДЛОоккупация
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