66 обстрелов было за сутки на Донбассе — еще больше, чем накануне

18 февраля со стороны вооруженных формирований РФ было 66 обстрелов, среди украинских военных без потерь.

Источник: штаб ООС

Детали: 52 обстрела были из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В частности, российско-оккупационные войска обстреляли:

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Дважды Болотене – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Дважды Новогнатовку из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм.

Пять раз Старогнатовку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов.

Чермалик – из автоматических станковых гранатометов.

Новоселовку Вторую – из минометов калибра 82 мм.

Четыре раза Песчаное – из минометов калибра 120 мм.

Южное – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Шумы, Водяное, Опытное, Гнутовое – из минометов калибра 82 мм.

Невельское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Светлодарск – из минометов калибра 120 мм.

Одиннадцать раз Луганск – из минометов калибра 120 мм и 82 мм., крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Верхнеторецкое – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП-2, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Три раза Нью-Йорк – из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов.

Нижнетеплое и Мироновский – из станковых противотанковых гранатометов.

Троицкое – из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.

Пять раз Гранитное – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Попасную – из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку – из минометов калибра 120 мм, 82 мм.

Артема – из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов.

Марьинку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Дважды Новогригоровку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Новоалександровку – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Золотое-2 – из минометов калибра 120 мм.

Золотое-4 – из минометов калибра 82 мм.

Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.

Лопаскино – из минометов калибра 120 мм.

Новотошковское – из минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 82 мм.

Зайцево – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых гранатометов.

Четыре раза Счастье – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов.

Напомним: Кроме того, как уже сообщалось, гуманитарный конвой ООН попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ "Счастье". Боевики обстреляли КПВВ из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

Что предшествовало: Сутками ранее было 60 нарушений "тишины".