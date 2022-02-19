Нападників на знімальну групу УП відпустили під особисте зобов’язання

напад на знімальну групу УП у Дніпрі, фото УП

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання трьом підозрюваним у нападі на знімальну групу "Української правди" в Дніпрі, прокуратура оскаржуватиме дві з цих ухвал.

Джерело: пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

Дослівно: "За результатами розгляду клопотань відносно трьох підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчиненим групою осіб, незаконного вилучення зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також відкритого викрадення чужого майна (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 КК України) судом обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.

Щодо двох ухвал суду Дніпропетровською обласною прокуратурою готуються апеляційні скарги".

Деталі: Прокуратура наполягатиме на застосуванні відносно двох підозрюваних запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Передісторія: