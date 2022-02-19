Нападників на знімальну групу УП відпустили під особисте зобов’язання
Суд обрав запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання трьом підозрюваним у нападі на знімальну групу "Української правди" в Дніпрі, прокуратура оскаржуватиме дві з цих ухвал.
Джерело: пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури
Дослівно: "За результатами розгляду клопотань відносно трьох підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчиненим групою осіб, незаконного вилучення зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також відкритого викрадення чужого майна (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 КК України) судом обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.
Щодо двох ухвал суду Дніпропетровською обласною прокуратурою готуються апеляційні скарги".
Деталі: Прокуратура наполягатиме на застосуванні відносно двох підозрюваних запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Передісторія:
- 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
- Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).
- У поліції повідомили, що 16 лютого трьом чоловікам вручили підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
- "Українська правда" дістала відео з нагрудної камери поліцейського, на якому видно бізнесмена Олександра Петровського і те, як він погрожує журналістам.