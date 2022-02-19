Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нападників на знімальну групу УП відпустили під особисте зобов’язання

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 13:55
Нападників на знімальну групу УП відпустили під особисте зобов’язання
напад на знімальну групу УП у Дніпрі, фото УП

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання трьом підозрюваним у нападі на знімальну групу "Української правди" в Дніпрі, прокуратура оскаржуватиме дві з цих ухвал.

Джерело: пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури

Дослівно: "За результатами розгляду клопотань відносно трьох підозрюваних у кримінальному провадженні за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, вчиненим групою осіб, незаконного вилучення зібраних журналістами матеріалів і технічних засобів, а також відкритого викрадення чужого майна (ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 186 КК України) судом обрано запобіжні заходи у вигляді особистого зобов’язання.

Реклама:

Щодо двох ухвал суду Дніпропетровською обласною прокуратурою готуються апеляційні скарги".

Деталі: Прокуратура наполягатиме на застосуванні відносно двох підозрюваних запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 13 лютого у Дніпрі невідомі скоїли напад на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
  • Журналісти з'ясували, що на знімальну групу УП напали охоронці відомого у місті бізнесмена Олександра Петровського (на прізвисько Нарік).
  • У поліції повідомили, що 16 лютого трьом чоловікам вручили підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів після нападу на знімальну групу керівника департаменту журналістських розслідувань УП Михайла Ткача.
  • "Українська правда" дістала відео з нагрудної камери поліцейського, на якому видно бізнесмена Олександра Петровського і те, як він погрожує журналістам.

Теми: нападЗМІДніпро
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
напад
Жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ росіян – Зеленський
Росіяни планували захопити Україну за 10 днів, але не вийшло через надмірну секретність – RUSI
Напад на чоловіка Пелосі вплине на її політичну кар’єру – CNN
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: