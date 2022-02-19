Нападавших на съемочную группу УП отпустили под личное обязательство

Суд избрал меры пресечения в виде личного обязательства трем подозреваемым в нападении на съемочную группу "Украинской правды" в Днепре, прокуратура будет обжаловать два из этих решений.

Источник: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры

Дословно: "По результатам рассмотрения ходатайств в отношении трех подозреваемых в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном группой лиц, незаконного изъятия собранных журналистами материалов и технических средств, а также открытого похищения чужого имущества (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст.171, ч.2 ст.186 УК Украины) судом избраны меры пресечения в виде личного обязательства.

Относительно двух постановлений суда Днепропетровской областной прокуратурой готовятся апелляционные жалобы".

Детали: Прокуратура будет настаивать на применении в отношении двух подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.

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