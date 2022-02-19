Нападавших на съемочную группу УП отпустили под личное обязательство
Суд избрал меры пресечения в виде личного обязательства трем подозреваемым в нападении на съемочную группу "Украинской правды" в Днепре, прокуратура будет обжаловать два из этих решений.
Источник: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры
Дословно: "По результатам рассмотрения ходатайств в отношении трех подозреваемых в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном группой лиц, незаконного изъятия собранных журналистами материалов и технических средств, а также открытого похищения чужого имущества (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст.171, ч.2 ст.186 УК Украины) судом избраны меры пресечения в виде личного обязательства.
Относительно двух постановлений суда Днепропетровской областной прокуратурой готовятся апелляционные жалобы".
Детали: Прокуратура будет настаивать на применении в отношении двух подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.
Предыстория:
- 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
- Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
- В полиции сообщили, что 16 февраля троим мужчинам вручили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
- "Украинская правда" получила видео из нагрудной камеры полицейского, на котором виден бизнесмен Александр Петровский и то, как он угрожает журналистам.