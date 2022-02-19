Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Нападавших на съемочную группу УП отпустили под личное обязательство

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 14:55
нападение на съемочную группу УП в Днепре, фото УП

Суд избрал меры пресечения в виде личного обязательства трем подозреваемым в нападении на съемочную группу "Украинской правды" в Днепре, прокуратура будет обжаловать два из этих решений.

Источник: пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры

Дословно: "По результатам рассмотрения ходатайств в отношении трех подозреваемых в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, совершенном группой лиц, незаконного изъятия собранных журналистами материалов и технических средств, а также открытого похищения чужого имущества (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст.171, ч.2 ст.186 УК Украины) судом избраны меры пресечения в виде личного обязательства.

Относительно двух постановлений суда Днепропетровской областной прокуратурой готовятся апелляционные жалобы".

Детали: Прокуратура будет настаивать на применении в отношении двух подозреваемых меры пресечения в виде домашнего ареста.

Предыстория: 

  • 13 февраля в Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • Журналисты выяснили, что на съемочную группу УП напали охранники известного в городе бизнесмена Александра Петровского (по прозвищу Нарик).
  • В полиции сообщили, что 16 февраля троим мужчинам вручили подозрения в препятствовании профессиональной деятельности журналистов после нападения на съемочную группу руководителя департамента журналистских расследований УП Михаила Ткача.
  • "Украинская правда" получила видео из нагрудной камеры полицейского, на котором виден бизнесмен Александр Петровский и то, как он угрожает журналистам.

Темы: нападениеСМИДнепр


powered by lun.ua
Главное сегодня

США ввели санкции против двух российских банков, олигархов и госдолга РФ

Новости 22 февраля: реакция на признание Путиным ОРДЛО, армия РФ на Донбассе

карта, видеоПутин заявил, что признал за ОРДЛО всю Луганскую и всю Донецкую область

Путин получил согласие Совета федераций использовать армию на Донбассе

аудио"Какая нах… Родина. Сделают из нас мясо": СБУ обнародовала разговоры боевиков ОРДЛО

Высший совет правосудия прекратил работу: уволились сразу 10 членов

Все новости...
нападение
Эхо 90. "Бизнесмен" Петровский и его нападение на съемочную группу УП
Нападение на журналистов в Днепре: УП получила видео с бодикамеры полицейского
ДнепрПетровский день рождения
Последние новости
22:50
Завтра соберется СНБО
22:26
От чипов к деталям самолетов: СМИ рассказали о возможных экспортных санкциях США против РФ
22:14
Германия готовится отбивать российские кибератаки
21:37
США ввели санкции против двух российских банков, олигархов и госдолга РФ
21:32
Глава Пентагона: Путин все еще может избежать полномасштабной войны
21:28
На Донбассе погиб военный ВСУ
21:12
Датский пенсионный фонд остановит инвестиции в российские активы
21:08
Встреча главы МИД Франции с Лавровым отменена
21:02
Ахметов вернется в Украину 23 февраля
21:01
Нацбанк резко ослабил гривню к доллару и евро
Все новости...