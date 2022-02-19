Зеленський про нібито снаряди в Ростовській області: Брехня і провокація

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею і провокацією інформацію російських ЗМІ про нібито влучення українських снарядів у Ростовській області РФ.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого боку, а потім щось показали, що вони прилетіли в Ростовську область – це все провокації, це все чиста брехня. Там немає загиблих, немає поранених. Це просто цинізм.

Вони самі у себе щось підривають, вони стріляють. Це не перший раз, починаючи з 2014 року. Повертають зброю і стріляють самі на територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм".

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