Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський про нібито снаряди в Ростовській області: Брехня і провокація

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 16:36
Зеленський про нібито снаряди в Ростовській області: Брехня і провокація
Зеленський, ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею і провокацією інформацію російських ЗМІ про нібито влучення українських снарядів у Ростовській області РФ.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого  боку, а потім щось показали, що вони прилетіли в Ростовську область – це все провокації, це все чиста брехня. Там немає загиблих, немає поранених. Це просто цинізм.

Реклама:

Вони самі у себе щось підривають, вони стріляють. Це не перший раз, починаючи з 2014 року. Повертають зброю і стріляють самі на територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм".

Передісторія:

  • У суботу російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що близько 04:00 мск (03:00 за Києвом – ред.) нібито снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від державного кордону РФ з Україною.
  • Голова СК Росії Олександр Бастрикін доручив слідчим головного слідчого управління СК Росії порушити кримінальну справу за цим фактом.
  • Згодом російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, що нібито розірвався у Ростовській області, також без жодних доказів із посиланням на джерела.
  • У штабі ООС назвали ці повідомлення фейком.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: