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Зеленський про нібито снаряди в Ростовській області: Брехня і провокація

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 17:36
Зеленський, ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент Володимир Зеленський назвав брехнею і провокацією інформацію російських ЗМІ про нібито влучення українських снарядів у Ростовській області РФ.

Джерело: Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Пряма мова: "Те, що показали вчора на тимчасово окупованих територіях, якісь снаряди, що вони прилетіли з нашого  боку, а потім щось показали, що вони прилетіли в Ростовську область – це все провокації, це все чиста брехня. Там немає загиблих, немає поранених. Це просто цинізм.

Вони самі у себе щось підривають, вони стріляють. Це не перший раз, починаючи з 2014 року. Повертають зброю і стріляють самі на територію, яку вони контролюють. Це просто такий цинізм".

Передісторія:

  • У суботу російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що близько 04:00 мск (03:00 за Києвом – ред.) нібито снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від державного кордону РФ з Україною.
  • Голова СК Росії Олександр Бастрикін доручив слідчим головного слідчого управління СК Росії порушити кримінальну справу за цим фактом.
  • Згодом російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, що нібито розірвався у Ростовській області, також без жодних доказів із посиланням на джерела.
  • У штабі ООС назвали ці повідомлення фейком.

Теми: ЗеленськийРосія
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