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Зеленский о якобы снарядах в Ростовской области: Ложь и провокация

Катерина ТищенкоСуббота, 19 февраля 2022, 16:36
Зеленский о якобы снарядах в Ростовской области: Ложь и провокация
Зеленский, фото пресс-службы президента

Президент Владимир Зеленский назвал ложью и провокацией информацию российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов в Ростовской области РФ.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "То, что показали вчера на временно оккупированных территориях, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом что-то показали, что они прилетели в Ростовскую область – это провокации, это все чистая ложь. Там нет погибших, нет раненых. Это просто цинизм.

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Они сами у себя что-то взрывают, они стреляют. Это не в первый раз, начиная с 2014 года. Поворачивают оружие и стреляют сами на контролируемую ими территорию. Это просто такой цинизм".

Предыстория:

  • В субботу российские СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что около 04:00 мск (03:00 по Киеву – ред.) якобы снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы РФ с Украиной.
  • Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту.
  • Позже российские СМИ сообщили якобы о втором снаряде, разорвавшемся в Ростовской области - тоже без доказательств и со ссылкой на источники.
  • В штабе ООС назвали эти сообщения фейком.

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Темы: ЗеленскийРосcия
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