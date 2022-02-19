Зеленский о якобы снарядах в Ростовской области: Ложь и провокация

Президент Владимир Зеленский назвал ложью и провокацией информацию российских СМИ о якобы попадании украинских снарядов в Ростовской области РФ.

Источник: Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности

Прямая речь: "То, что показали вчера на временно оккупированных территориях, какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом что-то показали, что они прилетели в Ростовскую область – это провокации, это все чистая ложь. Там нет погибших, нет раненых. Это просто цинизм.

Они сами у себя что-то взрывают, они стреляют. Это не в первый раз, начиная с 2014 года. Поворачивают оружие и стреляют сами на контролируемую ими территорию. Это просто такой цинизм".

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