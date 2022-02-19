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У штабі ООС назвали фейком повідомлення про українські снаряди в РФ

Катерина ТищенкоСубота, 19 лютого 2022, 14:52
У штабі ООС назвали фейком повідомлення про українські снаряди в РФ
пресцентр ООС

У штабі ООС назвали фейком повідомлення російських ЗМІ про нібито влучення українських снарядів у Ростовській області РФ.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації.

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За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів".

Деталі: Пресцентр ООС опублікував повідомлення російських ЗМІ про нібито влучення снарядів у Ростовській області з написом "Фейк".

Що передувало: У суботу російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що близько 04:00 мск (03:00 за Києвом – ред.) нібито снаряд розірвався на території Тарасівського району Ростовської області за кілометр від державного кордону РФ з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Голова СК Росії Олександр Бастрикін доручив слідчим головного слідчого управління СК Росії порушити кримінальну справу за цим фактом.

Згодом російські ЗМІ повідомили про другий снаряд, що нібито розірвався у Ростовській області, також без жодних доказів із посиланням на джерела. 

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіРосія
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