Голова партії "Голос" каже, що її викликають на допит до ДБР
Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявляє, що Державне бюро розслідувань викликає її як свідка на допит у справі про можливу розтрату партійних коштів.
Джерело: facebook-сторінка Рудик, пресслужба партії
Пряма мова Рудик: "Завтра вперше в житті піду на допит. До Державного бюро розслідувань.
Справа стосується діяльності партії Голос у 2020 році. Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні.
ДБР відкрило справу, базуючись на "даних з відкритих джерел". Тобто "в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?" – це і є логіка ДБР. Це – як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є.
Нагадаю, це те саме ДБР, яке за півроку так і не змогло дізнатись, хто ж був за кермом ауді Трухіна. Сподіваюсь, розслідування УП вчора їм підсказало. Це те саме ДБР - яке рівно нічого не зробило по іншим гучним справам, які стосуються депутатів влади".
Деталі: Рудик додала, що справу слідчі ДБР відкрили наприкінці 2021 року. На її думку, початок провадження збігається в часі з критикою "Голосом" дій влади.
Крім того, нардепка порівняла цю справу із розслідуванням причетності п’ятого президента і нардепа Петра Порошенка до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками ОРДЛО та обшуками в ексголови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.
Вона вважає, що міжнародні партнери згодні з оцінкою, що ДБР перетворилося на "репресивну машину" для переслідування опонентів президента Володимира Зеленського.
Передісторія:
- У січні 2021 року НАЗК призупинило надходження коштів до партії через виявлені порушення у звітах. Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
- У березні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Рудик відновити фінансування на час розгляду їхнього позову до Національного агентства з питань запобігання корупції.
- У листопаді один зі членів фракції, який не вважає себе частиною команди, Ярослав Юрчишин заявив, що керівництво партії "відмило" більше пів мільйона гривень з держкоштів через угоди з "невідомими" підрядників. Голова фракції Ярослав Железняк прокоментував ці заяви, що його колеги буцімто працюють на Офіс президента та намагаються медійно перебити "Ваґнерґейт".
- На початку грудня керівництво партії заявило про конфлікт інтересів у голови НАЗК Олександра Новікова та закликало привести його до адміністративної відповідальності. В агентстві тоді відреагували, що партія хоче уникнути відновлення звітності партій і не декларувати свої витрати перед громадянами, а тому атакує антикорупційні органи.
- 14 грудня НАЗК виграло касацію у Верховному Суді, який повернув справу на повторний розгляд, але зобов’язав Агентство призупинити фінансування партії "Голос" до завершення розгляду справи в судах.