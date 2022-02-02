Голова партії "Голос" каже, що її викликають на допит до ДБР

Голова партії "Голос" Кіра Рудик заявляє, що Державне бюро розслідувань викликає її як свідка на допит у справі про можливу розтрату партійних коштів.

Джерело: facebook-сторінка Рудик, пресслужба партії

Пряма мова Рудик: "Завтра вперше в житті піду на допит. До Державного бюро розслідувань.

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Справа стосується діяльності партії Голос у 2020 році. Які підстави для відкриття справи? Думаєте, результати перевірки? Аудиту? Інформація від компетентної людини? Звісно, ні.

ДБР відкрило справу, базуючись на "даних з відкритих джерел". Тобто "в інтернеті написали – чого б справу не відкрити?" – це і є логіка ДБР. Це – як з іншими справами проти опозиціонерів. Докази є? Ні. Але в інтернеті кажуть, що є.

Нагадаю, це те саме ДБР, яке за півроку так і не змогло дізнатись, хто ж був за кермом ауді Трухіна. Сподіваюсь, розслідування УП вчора їм підсказало. Це те саме ДБР - яке рівно нічого не зробило по іншим гучним справам, які стосуються депутатів влади".

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Деталі: Рудик додала, що справу слідчі ДБР відкрили наприкінці 2021 року. На її думку, початок провадження збігається в часі з критикою "Голосом" дій влади.

Крім того, нардепка порівняла цю справу із розслідуванням причетності п’ятого президента і нардепа Петра Порошенка до торгівлі вугіллям з російськими бойовиками ОРДЛО та обшуками в ексголови НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Вона вважає, що міжнародні партнери згодні з оцінкою, що ДБР перетворилося на "репресивну машину" для переслідування опонентів президента Володимира Зеленського.

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