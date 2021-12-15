НАЗК виграло касацію й заблокувало держфінансування "Голосу"

Верховний Суд 14 грудня повернув справу на повторний розгляд, але постановив на час судового розгляду, щоб Національне агентство із запобігання корупції заблокувало виплату державних коштів на рахунки партії "Голос".

Джерело: відео із засідання із youtube-каналу Верховного суду, повідомлення громадської організації "Чесно"

Дослівно: "Касаційну скаргу НАЗК задовольнити частково. Рішення ОАСК від 9 квітня 2021 року і постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2021 року скасувати в частині задоволення позовної вимоги про визнання протиправним та скасування Наказу (про зупинення державного фінансування партії Голос — прим. ЧЕСНО). У цій частині справу направити на повторний розгляд до ОАСК. У іншій частині рішення ОАСК… та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду… залишити без змін".

Деталі: У "Чесно" пояснюють, що ухвала Верховного Суду відновлює чинність наказу НАЗК про призупинення виплати державних коштів на рахунки партії "Голос".

За їхніми словами, допоки суд першої інстанції – Окружний адміністративний суд міста Києва – не ухвалить рішення, НАЗК не зобов’язане перераховувати кошти партії "Голос".

Транш державного фінансування виплачують щоквартально, а тому партія поки не отримає фінансування в першому кварталі 2022 року.

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