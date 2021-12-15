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НАЗК виграло касацію й заблокувало держфінансування "Голосу"

Середа, 15 грудня 2021, 17:42
НАЗК виграло касацію й заблокувало держфінансування Голосу
Голова партії "Голос" Кіра Рудик. Фото: сайт партії "голос"

Верховний Суд 14 грудня повернув справу на повторний розгляд, але постановив на час судового розгляду, щоб Національне агентство із запобігання корупції заблокувало виплату державних коштів на рахунки партії "Голос".

Джерело: відео із засідання із youtube-каналу Верховного суду, повідомлення громадської організації "Чесно"

Дослівно: "Касаційну скаргу НАЗК задовольнити частково. Рішення ОАСК від 9 квітня 2021 року і постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2021 року скасувати в частині задоволення позовної вимоги про визнання протиправним та скасування Наказу (про зупинення державного фінансування партії Голос — прим. ЧЕСНО). У цій частині справу направити на повторний розгляд до ОАСК. У іншій частині рішення ОАСК… та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду… залишити без змін".

Деталі: У "Чесно" пояснюють, що ухвала Верховного Суду відновлює чинність наказу НАЗК про призупинення виплати державних коштів на рахунки партії "Голос". 

За їхніми словами, допоки суд першої інстанції – Окружний адміністративний суд міста Києва – не ухвалить рішення, НАЗК не зобов’язане перераховувати кошти партії "Голос". 

Транш державного фінансування виплачують щоквартально, а тому партія поки не отримає фінансування в першому кварталі 2022 року.

Передісторія: 

  • У січні НАЗК призупинило надходження коштів до партії через виявлені порушення у звітах. Агенція має дві претензії до партії: щодо оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників та сплати "Голосом" орендної плати за офіси трьох територіальних організацій.
  • У березні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Рудик відновити фінансування на час розгляду їхнього позову до Національного агентства з питань запобігання корупції.
  • У листопаді один зі членів фракції, який не вважає себе частиною команди, Ярослав Юрчишин заявив, що керівництво партії "відмило" більше пів мільйона гривень з держкоштів через угоди з "невідомими" підрядників. Голова фракції Ярослав Железняк прокоментував ці заяви, що його колеги буцімто працюють на Офіс президента та намагаються медійно перебити "Ваґнерґейт".
  • На початку грудня керівництво партії заявило про конфлікт інтересів у голови НАЗК Олександра Новікова та закликало привести його до адміністративної відповідальності. В агентстві тоді відреагували, що партія хоче уникнути відновлення звітності партій і не декларувати свої витрати перед громадянами, а тому атакує антикорупційні органи.
  • У поточному проєкті Державного бюджету на 2022 рік на фінансування політичних партій планують виділити рекордні 886 мільйонів гривень. У "Чесно" розрахували, що "Голос" повинен отримати близько 103,5 мільйонів гривень із держбюджету.

Українська правда

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Теми: ГолосНАЗКпартії
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