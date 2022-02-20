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У Донецьку розвісили прапори РФ, в ОРЛО забирають до армії "від верстата" - ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 20 лютого 2022, 15:08
У Донецьку розвісили прапори РФ, в ОРЛО забирають до армії від верстата - ЗМІ
плакат у Донецьку, "Новости Донбасса"

В окупованому Донецьку почали з'являтися агітаційні плакати з закликом приєднатися до незаконних збройних формувань, також співробітники комунальних служб розвішують у місті прапори Росії.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на джерела та соцмережі, голова "уряду ЛНР" Сергій Козлов у коментарі "РИА Новости"

 
Новости Донбасса

Деталі: Відео та фотографії агітаційних плакатів публікують користувачі соціальних мереж.

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Місцева окупаційна адміністрація почала видавати прапори Росії та так званої "ДНР" підприємствам та підприємцям, дізналися "Новини Донбасу".

У соцмережах опубліковано відео, як на площі Бакинських комісарів комунальники вішають на балкони прапори Росії.

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А біля колишнього гастронома "Москва" комунальники вішають на балконах прапори "ДНР".

Водночас угруповання "ЛНР" примусово мобілізує населення, такі випадки, зокрема, зафіксовані на Алчевському металургійному комбінаті, розповіли "Новостям Донбасса" джерела.

"На АМК народ забирають до армії "від верстата". На начальників цехів прийшли папери з військкомату на тих, кого раніше кликали на збори резервістів", — повідомив співрозмовник.

Він зазначив, що дехто пішов у військкомати добровільно — за власними переконаннями, але їх, за словами одного із співрозмовників, "катастрофічно мало". Більшість працівників АМК записується з примусу.

Крім того, в місті обдзвонюють тих, хто підлягає мобілізації. Принаймні так сталося зі співробітниками онко- та протитуберкульозного диспансерів та торговельного центру.

Голова "уряду ЛНР" Сергій Козлов відмовився назвати "РИА Новости" кількість уже призваних мешканців ОРЛО та терміни мобілізації. Проте він наголосив, що перші підрозділи з мобілізованих уже формуються.

За його словами, призиваються всі чоловіки віком від 18 до 55 років, незалежно від наявності у них бойового досвіду та військової спеціальності. Якщо місцевий житель не перебуває на військовому обліку і не отримав повістку, але підпадає під вікові критерії, він все одно має прийти до військкомату, наголосив Козлов.

Що передувало: 19 лютого ватажки бойовиків ОРДЛО, глави терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник підписали укази про загальну мобілізацію.

18 лютого Пушилін оголосив евакуацію мешканців ОРДО до Росії. 

Згодом ватажок непідконтрольних українській владі регіонів Луганської області Леонід Пасічник також оголосив про евакуацію населення на територію Росії.

Передумов для таких кроків з українського боку не було, однак збройні формування РФ останніми днями різко збільшили кількість обстрілів у районі ООС. 

Теми: ДНРЛНРОРДЛОДонецьк
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