В Донецке развесили флаги РФ, в ОРЛО забирают в армию "от станка" - СМИ

В оккупированном Донецке начали появляться агитационные плакаты с призывом присоединиться к незаконным вооруженным формированиям, также сотрудники коммунальных служб развешивают по городу флаги России.

Источник: Новости Донбасса со ссылкой на источники и соцсети, глава "правительства ЛНР" Сергей Козлов в комментарии "РИА Новости"

Детали: Видео и фотографии агитационных плакатов публикуют пользователи социальных сетей.

Местная оккупационная администрация начала выдавать флаги России и так называемой "ДНР" предприятиям и предпринимателям, узнали "Новости Донбасса".

В соцсетях опубликовано видео, как на площади Бакинских комиссаров коммунальщики вешают на балконы флаги России.

А возле бывшего гастронома "Москва" коммунальщики вешают на балконах флаги "ДНР".

Вместе с тем, группировка "ЛНР" принудительно мобилизирует население, такие случаи, в частности, зафиксированы на Алчевском металлургическом комбинате, рассказали "Новостям Донбасса" источники.

"На АМК народ забирают в армию "от станка". На начальников цехов пришли бумаги из военкомата на тех, кого ранее призывали на сборы резервистов", — сообщил собеседник.

Он отметил, что некоторые пошли в военкоматы добровольно — по собственным убеждениям, но их, по словам одного из собеседников, "катастрофически мало". Большая часть работников АМК записывается по принуждению.

Кроме того, в городе обзванивают подлежащих мобилизации. По крайней мере, так произошло с сотрудниками онко-и противотуберкулезного диспансеров и торгового центра.

Луганск сейчас. Мужчин задерживают на улице и отправляют воевать против Украины pic.twitter.com/vX27bk2DRU — Oleksiy Matsuka 💪🇺🇦 (@alexmazuka) February 20, 2022

Глава "правительства ЛНР" Сергей Козлов отказался назвать "РИА Новости" количество уже призванных жителей и сроки мобилизации. Однако он подчеркнул, что первые подразделения из мобилизированных уже формируются.

По его словам, призываются все мужчины от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. Если местный житель не состоит на воинском учете и не получил повестку, но попадает под возрастные критерии, он все равно должен прийти в военкомат, подчеркнул Козлов.

Что предшествовало: 19 февраля главари боевиков ОРДЛО, главы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации.

18 февраля Пушилин объявил, что жителей неподконтрольных властям Украины регионов Донецкой области начнут вывозить на территорию России.

Главарь неподконтрольных украинской власти регионов Луганской области Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

Предпосылок для таких шагов с украинской стороны не было, однако вооруженные формирования РФ в последние дни резко увеличили количество обстрелов в районе ООС.