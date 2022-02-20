Роспропаганда продукує потік фейків – Резніков про повідомлення РФ щодо Донбасу

Міністр оборони Олексій Рєзніков звернув увагу на те, що російська пропаганда активно поширує фейкові новини про події на окупованих територіях Луганщини та Донеччини та про дії ЗСУ.

Джерело: сайт Міноборони

Пряма мова міністра: "Командування російських окупаційних військ розташовує артилерію та бронетехніку серед житлових будинків і звідти обстрілює наші мирні населені пункти. Це поведінка злочинців, які провокують нас на помилки. Ворог чудово знає, що ми маємо усі підстави відповідати згідно з ст. 51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними. Але я пишаюся тим, як наші військові зараз тримають цей удар. Вони діють дуже зважено і знають, як відповідати філігранно.

Саме тому весь потік фейків, які продукує російська пропаганда, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить. Сьогодні зранку (20 лютого) вкинуто чергові порції брехні, нові відео про вигадані події. Нагромадження цих нісенітниць лише переконує усіх, що Україна захищається від підлого агресора, який ладен принести в жертву жінок та дітей, щоб зруйнувати мир".

Деталі: 20 лютого росЗМІ та підконтрольні Росії медіа в ОРДЛО почали інтенсивно публікувати вигадані новини без підтвердження. Серед таких повідомлень були вкиди про: "наступ" ЗСУ на Луганщину з форсуванням річки, підготовку Києвом "терактів у Донецькій області", вбивство мирних жителів "київським режимом" та інші матеріали.

За день до цього росЗМІ писали про нібито обстріл Ростовської області Збройними силами України та "плани" ЗСУ по наступу на "Л/ДНР".

Пряма мова Резнікова: "Ми вистоїмо. Ми вже зламали ворожій сценарій, адже були готові до нього. Так само було передбачуваним продовження навчань в Білорусі, і ми заздалегідь вжили відповідних заходів. З кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми насправді захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів та збільшення підтримки на різних рівнях".