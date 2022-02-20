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Роспропаганда генерирует поток фейков – Резников о сообщениях РФ про Донбасс

Светлана КизиловаВоскресенье, 20 февраля 2022, 15:27
Роспропаганда генерирует поток фейков – Резников о сообщениях РФ про Донбасс
Фото getty images

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российская пропаганда активно распространяет фейковые новости о событиях на оккупированных территориях Луганщины и Донетчины и о действиях ВСУ.

Источник: сайт Минобороны

Прямая речь Резникова: "Командование российских оккупационных войск располагает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания сотвечать согласно ст. 51 Статуту ООН И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными, но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар, они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно.

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Именно поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит. Сегодня утром (20 февраля - УП) вброшены очередные порции лжи, новые видео о выдуманных событиях. Нагромождение этой чуши только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир".

Детали: 20 февраля росСМИ и подконтрольные России медиа в ОРДЛО начали интенсивно публиковать вымышленные новости без подтверждения. Среди таких сообщений были вбросы о: "наступлении" ВСУ на Луганскую область с форсированием реки, подготовке Киевом "терактов в Донецкой области", убийстве мирных жителей "киевским режимом" и другие материалы.

За день до этого росСМИ писали о якобы обстреле Ростовской области Вооруженными силами Украины и "планах" ВСУ по наступлению на "Л/ДНР".

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Прямая речь министра: "Мы выстоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, ведь были готовы к нему. Так же было предсказуемым продолжение учений в Беларуси, и мы заранее приняли соответствующие меры. С каждым днем ​​все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях".

Темы: пропагандаРосcияОРДЛОУкраина
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