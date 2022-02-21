Офіс генпрокурора взявся за заклики до зміни меж України на Радбезі РФ

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження через публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на засіданні Радбезу РФ.

Джерело: генпрокурор Ірина Венедіктова у Facebook

Дослівно: "Їхні дії: 15.02.2022 депутати Держдуми РФ звернулись до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати незалежність "ЛНР" та "ДНР" - іншими словами, українських територій.

21.02.2022 відбулося засідання Радбезу РФ під керівництвом Володимира Путіна, під час якого його члени відкрито підтримали таку ідею.

Наші дії: Реєстрація кримінального провадження за ч.2 ст. 110 КК України - публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, вчинені представником влади".

Деталі: Венедіктова додала, що прокурори займуться цією справою "по повній програмі".

"Їздити на шопінг членам цього закритого клубу "по закордонах" стане важко – обіцяємо", - наголосила вона.

Що передувало: Члени Радбезу РФ у понеділок на камеру висловилися за визнання ОРДО і ОРЛО, президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення 21 лютого.

При цьому міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев закликав Путіна визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, які ширші, ніж окуповані зараз території сходу України.