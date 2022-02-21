Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Офис генпрокурора взялся за призывы к изменению границ Украины на Совбезе РФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 20:14
Офис генпрокурора взялся за призывы к изменению границ Украины на Совбезе РФ
Ирина Венедиктова, фото Назария Мазилюка, УП

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по публичным призывам к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины на заседании Совбеза РФ.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Дословно: "Их действия: 15.02.2022 депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" - иными словами, украинские территории.

Реклама:

21.02.2022 состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую ​​идею.

Наши действия: Регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины – публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти".

Детали: Венедиктова добавила, что прокуроры займутся этим делом "по полной программе".

ВИДЕО ДНЯ

"Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "за границей" станет тяжело – обещаем", - подчеркнула она.

Что предшествовало: Члены Совбеза РФ в понедельник на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

При этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины.

Темы: ВенедиктоваРосcияОРДЛО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Венедиктова
Как не стоит увольнять чиновников во время войны
Зеленский назначил Венедиктову послом в Лихтенштейне по совместительству
Зеленский отправил экс-генпрокурора Венедиктову послом в Швейцарию
Последние новости
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
Все новости...
Реклама: