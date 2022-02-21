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Офис генпрокурора взялся за призывы к изменению границ Украины на Совбезе РФ

Катерина ТищенкоПонедельник, 21 февраля 2022, 21:14
Ирина Венедиктова, фото Назария Мазилюка, УП

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по публичным призывам к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины на заседании Совбеза РФ.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Дословно: "Их действия: 15.02.2022 депутаты Госдумы РФ обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость "ЛНР" и "ДНР" - иными словами, украинские территории.

21.02.2022 состоялось заседание Совбеза РФ под руководством Владимира Путина, во время которого его члены открыто поддержали такую ​​идею.

Наши действия: Регистрация уголовного производства по ч.2 ст. 110 УК Украины – публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти".

Детали: Венедиктова добавила, что прокуроры займутся этим делом "по полной программе".

"Ездить на шопинг членам этого закрытого клуба "за границей" станет тяжело – обещаем", - подчеркнула она.

Что предшествовало: Члены Совбеза РФ в понедельник на камеру высказались за признание ОРДО и ОРЛО, президент РФ Владимир Путин заявил, что примет решение 21 февраля.

При этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев призвал Путина признать так называемые "ДНР" и "ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины, которые шире, чем оккупированные сейчас территории востока Украины.

Темы: ВенедиктоваРосcияОРДЛО


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