Путін розповів, як питав США, чи візьмуть Росію в НАТО
Президент Росії Володимир Путін поскаржився, що в 2000 році запитував у на той час президента США Білла Клінтона, як Штати поставляться до прийняття Росії в НАТО, але отримав "дуже стриману реакцію" на запитання.
Джерело: Путін під час відеозвернення до росіян з питання визнання терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" 21 лютого
Пряма мова Путіна: "Скажу зараз те, чого ніколи не говорив публічно. У 2000 році під час візиту в Москву президента США Білла Клінтона, я запитав його, а як Америка поставиться до того, щоб прийняти Росію в НАТО.
Не розкриватиму всі подробиці тієї бесіди, але реакція на моє запитання зовні виглядала, скажімо так, дуже стриманою".
Деталі: Путін додав, що те, як "американці реально поставилися до цієї можливості – фактично видно на їхніх практичних кроках" щодо Росії. За словами Путіна, США "відкрито підтримували терористів на Північному Кавказі", "зневажливо ставилися" до вимог та занепокоєнь Росії у сфері безпеки щодо "розширення НАТО" тощо.
На думку Путіна, справа не в російському політичному режимі, ні в чомусь іншому, а в тому, що США і НАТО "не потрібна така велика самостійна країна як Росія".
Передісторія:
- У лютому 2019 року Верховна Рада закріпила в Конституції прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО, – і ці зміни набули чинності.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що членство України в НАТО сприяло б забезпеченню безпеки й територіальної цілісності держави.
- Президент Росії Володимир Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагав надати йому юридично зафіксовані гарантії, що НАТО не буде просуватися на схід та не буде розміщувати в Україні озброєння, яке нібито загрожує Росії.
- При цьому в МЗС РФ не бачили сенсу давати гарантії ненападу на Україну і посилались на Будапештський меморандум, який Росія вже порушила, окупувавши Крим та зробивши частину сходу України підконтрольною Москві, а не Києву.