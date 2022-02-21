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Путин рассказал, как спрашивал у США, возьмут ли Россию в НАТО

Ирина БалачукПонедельник, 21 февраля 2022, 21:50
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пожаловался, что в 2000 году спрашивал у в то время президента США Билла Клинтона, как Штаты отнесутся к принятию России в НАТО, но получил "очень сдержанную реакцию" на вопрос.

Источник: Путин во время видеообращения к россиянам по вопросу признания террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" 21 февраля 

Прямая речь Путина: "Скажу сейчас то, о чем никогда не говорил публично. В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО.  

Не буду раскрывать все подробности той беседы, но реакция на мой вопрос внешне выглядела, скажем так, весьма сдержанной".

Детали: Путин добавил, что то, как "американцы реально отнеслись к этой возможности фактически – видно на их практических шагах" в отношении России. По словам Путина, США "открыто поддерживали террористов на Северном Кавказе", "пренебрежительно относились" к требованиям и озабоченностям России в сфере безопасности относительно "расширения НАТО" и пр.

По мнению Путина, дело не в российском политическом режиме, ни в чем-то другом, а в том, что США и НАТО "не нужна такая большая самостоятельная страна как Россия".  

Предыстория:

  • В феврале 2019 года Верховная Рада закрепила в Конституции стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО – и эти изменения вступили в силу.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что членство Украины в НАТО способствовало бы обеспечению безопасности и территориальной целостности государства.
  • Президент России Владимир Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требовал предоставить ему юридически зафиксированные гарантии, что НАТО не будет продвигаться на восток и не будет размещать в Украине вооружение, якобы угрожающее России. 
  • При этом в МИД РФ не видели смысла давать гарантии ненападения на Украину и ссылались на Будапештский меморандум, который Россия уже нарушила, оккупировав Крым и сделав часть востока Украины подконтрольной Москве, а не Киеву.

Темы: ПутинРосcияНАТО


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