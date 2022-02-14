Зеленський: На жаль, вступ до НАТО залежить не тільки від України

Президент Володимир Зеленський визнав, що хоча прагнення України вступити в НАТО і залишається незмінним, її членство в Альянсі залежить від інших країн і цього треба просто дочекатись.

Джерело: Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, його слова передає сайт президента

Пряма мова: "Від нас немає сигналу, що членство в НАТО не є нашою метою…

Реклама:

Не все, на жаль, залежить від України. Бажання України щодо Євросоюзу, щодо укріплення своїх кордонів, щодо майбутнього Альянсу, щодо наших амбіцій ви прекрасно знаєте…

Вважаю, ми повинні рухатися тим шляхом, який обрали. Все одно на цьому шляху найголовніше, щоб наша армія була потужною. А куди цей шлях приведе й коли – подивимось".

Деталі: За його словами, членство України в НАТО сприяло б забезпеченню безпеки й територіальної цілісності держави, і якби розв'язання цього питання залежало тільки від України, "ми б розставляли крапки над "і" в дуже короткі строки".

ВІДЕО ДНЯ

"Але політика "відкритих дверей" НАТО – це шлях без конкретних термінів", - наголосив Зеленський.

Що було раніше: Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко припустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова посла у Великій Британії Вадима Пристайка вирвали з контексту, а відмова від членства у НАТО суперечить Конституції.

Сам Пристайко пояснив, що курс на НАТО залишиться у будь-якому випадку, але оскільки зараз Україна не є членом альянсу, то в поточному моменті можливі компроміси.

Передісторія: