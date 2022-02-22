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Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності "ЛДНР"

Анастасія КалатурВівторок, 22 лютого 2022, 02:10
Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності ЛДНР
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада запровадить економічні санкції проти Росії – це пов’язане з визнанням Москвою незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter

Дослівно: "Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії (РФ – ред.), окрім тих, якими готові відповісти на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України".

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Деталі: Жолі зазначила, що ці дії Росії – це  явне порушення Мінських угод, Статуту ООН та серйозна загроза безпеці та стабільності у регіоні.

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Що передувало: Також про санкції  оголосили Штати.

Передісторія: Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Невдовзі очевидці на Донбасі почали говорити про величезні колони російської військової техніки та солдатів, які рухаються в напрямку лінії зіткнення із Збройними силами України.

Теми: КанадаРосіяОРДЛО
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