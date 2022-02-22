Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності "ЛДНР"

Анастасія КалатурВівторок, 22 лютого 2022, 03:10
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада запровадить економічні санкції проти Росії – це пов’язане з визнанням Москвою незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter

Дослівно: "Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії (РФ – ред.), окрім тих, якими готові відповісти на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України".

Деталі: Жолі зазначила, що ці дії Росії – це  явне порушення Мінських угод, Статуту ООН та серйозна загроза безпеці та стабільності у регіоні.

Що передувало: Також про санкції  оголосили Штати.

Передісторія: Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Невдовзі очевидці на Донбасі почали говорити про величезні колони російської військової техніки та солдатів, які рухаються в напрямку лінії зіткнення із Збройними силами України.

Теми: КанадаРосіяОРДЛО
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звернувся до "Бухарестської дев'ятки": Спільно маємо посадити РФ за стіл переговорів

фото ЗСУ утримали оборону і відбили прорив ворога під Черніговом

Головні новини четверга і ночі: загальна мобілізація, можливий план захоплення Києва

НБУ заборонив банкам обслуговувати росіян та білорусів

Росія планує оточити Київ – Блінкен

Президент: До Києва увійшли диверсійні групи, мене позначили як ціль номер один

Усі новини...
Канада
Протести в Канаді: поліція Оттави взяла під контроль центральні вулиці
Протести в Канаді: поліція заарештувала 170 осіб в Оттаві
Снайперські гвинтівки, кулемети й оптика: Україна отримала нову партію зброї від Канади ​
Останні новини
10:09
ЦОС: Поточна оперативна обстановка
10:07
Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні
09:58
В зоні відчуження зафіксували перевищення радіації – раніше ЧАЕС окупував ворог
09:55
відеоЗСУ опублікували відео з новими полоненими загарбниками
09:45
оновлено від 9:10Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили
09:39
Під Херсоном були тяжкі бої за міст через Дніпро, його контролює Україна - мер
09:25
Президент Польщі: бомбардування Києва – це прямий тероризм
09:24
Глава МЗС Британії розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT. Готує "санкційний тур"
09:23
Проти українців почалася фішингова атака, ворогу потрібні дані – Держспецзв’язку
09:01
відеоУкраїнські захисники спалили колону російської бронетехніки під Гостомелем
Усі новини...