Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності "ЛДНР"

Канада запровадить економічні санкції проти Росії – це пов’язане з визнанням Москвою незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter

Дослівно: "Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії (РФ – ред.), окрім тих, якими готові відповісти на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України".

See below my statement on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/BapRl85PtH