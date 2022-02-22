Канада оголосить санкції проти РФ через визнання незалежності "ЛДНР"

Канада запровадить економічні санкції проти Росії – це пов’язане з визнанням Москвою незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у Twitter

Дослівно: "Ми готуємося запровадити економічні санкції за ці дії (РФ – ред.), окрім тих, якими готові відповісти на будь-яке подальше військове вторгнення Росії до України".

See below my statement on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/BapRl85PtH — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 21, 2022

Деталі: Жолі зазначила, що ці дії Росії – це явне порушення Мінських угод, Статуту ООН та серйозна загроза безпеці та стабільності у регіоні.

Що передувало: Також про санкції оголосили Штати.

Передісторія: Російський президент Володимир Путін вирішив підписати указ про "визнання" проросійських незаконних збройних формувань на окупованій території України – так званих "ДНР" і "ЛНР". В указах Путін офіційно доручив ввести російські війська на окуповану територію. Невдовзі очевидці на Донбасі почали говорити про величезні колони російської військової техніки та солдатів, які рухаються в напрямку лінії зіткнення із Збройними силами України.