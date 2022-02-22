Канада объявит санкции против РФ из-за признания независимости "ЛДНР"

Канада введет экономические санкции против России – это связано с признанием Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter

Дословно: "Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия (РФ – ред.), отдельно от тех, которыми готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину".

See below my statement on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/BapRl85PtH — Mélanie Joly (@melaniejoly) February 21, 2022

Детали: Жоли отметила, что эти действия России – это явное нарушение Минских соглашений, Устава ООН и серьезная угроза безопасности и стабильности в регионе.

Что предшествовало: Также о санкциях объявили Штаты.

Предыстория: Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию. Вскоре очевидцы на Донбассе начали говорить об огромных колоннах российской военной техники и солдат, двигающихся в направлении линии столкновения с Вооруженными силами Украины.