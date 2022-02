Канада объявит санкции против РФ из-за признания независимости "ЛДНР"

Канада введет экономические санкции против России – это связано с признанием Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter

Дословно: "Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия (РФ – ред.), отдельно от тех, которыми готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину".

See below my statement on the situation in Ukraine. pic.twitter.com/BapRl85PtH