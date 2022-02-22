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Канада объявит санкции против РФ из-за признания независимости "ЛДНР"

Анастасия КалатурВторник, 22 февраля 2022, 02:10
Канада объявит санкции против РФ из-за признания независимости ЛДНР
ФОТО: GETTY IMAGES

Канада введет экономические санкции против России – это связано с признанием Москвой независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Twitter

Дословно: "Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия (РФ – ред.), отдельно от тех, которыми готовы ответить на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину".

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Детали: Жоли отметила, что эти действия России – это явное нарушение Минских соглашений, Устава ООН и серьезная угроза безопасности и стабильности в регионе.

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Что предшествовало: Также о санкциях  объявили Штаты.

Предыстория: Российский президент Владимир Путин решил подписать указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины - так называемых "ДНР" и "ЛНР". В указах Путин официально поручил ввести российские войска на оккупированную территорию. Вскоре очевидцы на Донбассе начали говорить об огромных колоннах российской военной техники и солдат, двигающихся в направлении линии столкновения с Вооруженными силами Украины.

Темы: КанадаРосcияОРДЛО
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