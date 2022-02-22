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МЗС: Настав час діяти для припинення агресії РФ

Ірина БалачукВівторок, 22 лютого 2022, 09:25
Фото іndustry4ukraine.net

Міністерство закордонних справ закликає світ застосувати болючі санкції до Росії, щоб зупинити її агресію і відновити мир в Європі.  

Джерело: заява на сайті МЗС у відповідь на визнання Росією "республік" бойовиків на сході України

Дослівно МЗС: "Подальші рішення та кроки РФ значною мірою залежать від реакції світу на сьогоднішні події. Тому ми наполягаємо на застосуванні проти Росії болючих санкцій, щоб послати однозначний сигнал про неприпустимість подальшої ескалації.

Настав час діяти для припинення агресії РФ і відновлення миру і стабільності в Європі".

Деталі: У МЗС засудили рішення Росії про визнання "незалежності" створених нею квазі-утворень на тимчасово окупованих територіях України, бо такими діями РФ грубо порушила основи міжнародного права, Статут ООН, порушила суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

У відомстві підкреслили, що це рішення РФ не матиме жодних правових наслідків, водночас воно різко збільшує ескалацію ситуації та може означати одноосібний вихід Росії з Мінських домовленостей.

У МЗС розуміють, що Росія прагне спровокувати Україну, тому заявили, що враховують усі ризики, не піддаються на провокації і залишаються відданими політико-дипломатичному врегулюванню російсько-українського збройного конфлікту.

Повідомляється, що українська дипломатія наразі застосовує увесь дипломатичний арсенал для запобігання розгортанню збройного конфлікту.  

Передісторя: 

  • Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). 
  • Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".
  • Весь світ засуджує такі дії РФ і готується вводити санкції. 

Теми: МЗСРосіяОРДЛО
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