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МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 08:25
МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ
Фото іndustry4ukraine.net

Министерство иностранных дел призывает мир применить болезненные санкции к России, чтобы остановить ее агрессию и восстановить мир в Европе.

Источник: заявление на сайте МИД в ответ на признание Россией "республик" боевиков на востоке Украины

Дословно МИД: "Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации.

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Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе".

Детали: В МИД осудили решение России о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины, потому что такими действиями РФ грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В ведомстве подчеркнули, что это решение РФ не будет иметь никаких правовых последствий, в то же время оно резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход России из Минских договоренностей.

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В МИДе понимают, что Россия стремится спровоцировать Украину, поэтому заявили, что учитывают все риски, не поддаются на провокации и остаются преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Сообщается, что украинская дипломатия применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта.

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".
  • Весь мир осуждает такие действия РФ и готовится вводить санкции.

Темы: МИДРосcияОРДЛО
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