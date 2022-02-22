МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ

Министерство иностранных дел призывает мир применить болезненные санкции к России, чтобы остановить ее агрессию и восстановить мир в Европе.

Источник: заявление на сайте МИД в ответ на признание Россией "республик" боевиков на востоке Украины

Дословно МИД: "Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации.

Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе".

Детали: В МИД осудили решение России о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины, потому что такими действиями РФ грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В ведомстве подчеркнули, что это решение РФ не будет иметь никаких правовых последствий, в то же время оно резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход России из Минских договоренностей.

В МИДе понимают, что Россия стремится спровоцировать Украину, поэтому заявили, что учитывают все риски, не поддаются на провокации и остаются преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Сообщается, что украинская дипломатия применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта.

Предыстория: