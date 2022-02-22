Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД: Пора действовать для прекращения агрессии РФ

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 09:25
Фото іndustry4ukraine.net

Министерство иностранных дел призывает мир применить болезненные санкции к России, чтобы остановить ее агрессию и восстановить мир в Европе.

Источник: заявление на сайте МИД в ответ на признание Россией "республик" боевиков на востоке Украины

Дословно МИД: "Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации.

Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе".

Детали: В МИД осудили решение России о признании "независимости" созданных ею квази-образований на временно оккупированных территориях Украины, потому что такими действиями РФ грубо нарушила основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В ведомстве подчеркнули, что это решение РФ не будет иметь никаких правовых последствий, в то же время оно резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход России из Минских договоренностей.

В МИДе понимают, что Россия стремится спровоцировать Украину, поэтому заявили, что учитывают все риски, не поддаются на провокации и остаются преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Сообщается, что украинская дипломатия применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта.

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".
  • Весь мир осуждает такие действия РФ и готовится вводить санкции.

Темы: МИДРосcияОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский обратился к "Бухарестской девятке": Вместе должны посадить РФ за стол переговоров

фотоВСУ удержали оборону и отбили прорыв врага под Черниговом

Главные новости четверга и ночи: общая мобилизация, возможный план захвата Киева

НБУ запретил банкам обслуживать россиян и белорусов

Россия планирует окружить Киев – Блинкен

Президент: В Киев вошли диверсионные группы, меня обозначили как цель номер один

Все новости...
МИД
Украина требует созвать Совбез ООН из-за действий России
Главы МИД стран Балтии в знак солидарности совершат совместный визит в Украину
МИД Украины призывает мир отреагировать на эскалацию и провокации РФ
Последние новости
10:38
СБУ: Не верьте фейкам о "проверке", не переходите по ссылке
10:33
ВСУ сбили вражеский самолет в Черкасской области, ищут пилота
10:09
ЦОС: Текущая оперативная обстановка
10:07
Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
09:58
В зоне отчуждения зафиксировали превышение радиации – ранее ЧАЭС оккупировал враг
09:55
видеоВСУ опубликовали видео с новыми пленными захватчиками
09:45
обновлено от 9:10Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
09:39
Под Херсоном были тяжелые бои за мост через Днепр, его контролирует Украина – мэр
09:25
Президент Польши: бомбардировки Киева – это прямой терроризм
09:24
Глава МИД Британии рассказала о санкциях, не упомянув о SWIFT. Готовит "санкционный тур"
Все новости...