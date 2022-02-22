Бойовики "ЛНР" заявили, що їхня територія вся Луганська область, і пригрозили Україні
Терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України та закликала Україну відвести війська.
Джерело: РИА Новости з посиланням на так званого "віце-спікера парламенту ЛНР" Дмитра Хорошилова
Пряма мова Хорошилова: "В рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія Луганської народної республіки – це територія колишньої Луганської області... Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно".
Деталі: За словами Хорошилова, якщо цього не станеться, то буде ухвалено рішення, яке "дозволить встановити мир та відновити нашу (бойовиків – ред.) територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки".
Що було раніше: У Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати ОРДЛО. Зокрема, голова комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із "співвітчизниками" Леонід Калашников заявив, що Росія може визнати псевдореспубліки "ДНР-ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України. Водночас заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Климов раніше говорив, що Росія визнає так звані "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.
Передісторія:
- Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
- Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).
- Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".
- 22 лютого Держдума РФ планує ратифікувати "договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО, які Кремль називає "ДНР-ЛНР". Профільні комітети Держдуми вранці 22 лютого одноголосно рекомендували нижній палаті ратифікувати угоди.