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Бойовики "ЛНР" заявили, що їхня територія вся Луганська область, і пригрозили Україні

Ірина БалачукВівторок, 22 лютого 2022, 11:01
Фото zmina.info

Терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України та закликала Україну відвести війська.

Джерело: РИА Новости з посиланням на так званого "віце-спікера парламенту ЛНР" Дмитра Хорошилова

Пряма мова Хорошилова: "В рамках законодавства наших республік є закони про держкордон, які говорять чітко про те, що територія Луганської народної республіки – це територія колишньої Луганської області... Є наша територія, окупована українськими військами. Я думаю, що ми маємо закликати Україну відвести війська добровільно".

Деталі: За словами Хорошилова, якщо цього не станеться, то буде ухвалено рішення, яке "дозволить встановити мир та відновити нашу (бойовиків – ред.) територіальну цілісність на всій території Луганської народної республіки".

Що було раніше: У Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати ОРДЛО. Зокрема, голова комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із "співвітчизниками" Леонід Калашников заявив, що Росія може визнати псевдореспубліки "ДНР-ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України.  Водночас заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Климов раніше говорив, що Росія визнає так звані  "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.

Передісторія: 

  • Після 8 років агресії проти України президент Росії Володимир Путін 21 лютого визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.
  • Його укази передбачають введення російських військ на територію окремих районів Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО). 
  • Більше того – Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, якщо ратифікує так званий "договір про дружбу" з "ЛНР" та "ДНР".
  • 22 лютого Держдума РФ планує ратифікувати "договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО, які Кремль називає "ДНР-ЛНР". Профільні комітети Держдуми вранці 22 лютого одноголосно рекомендували нижній палаті ратифікувати угоди.

Теми: ЛНРРосіяокупаціяЛуганська область
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