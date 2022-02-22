Боевики "ЛНР" заявили, что их территория вся Луганская область, и пригрозили Украине

Террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины и призвала Украину отвести войска.

Источник: РИА Новости со ссылкой на так называемого "вице-спикера парламента ЛНР" Дмитрия Хорошилова

Прямая речь Хорошилова: "В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно".

Детали: По словам Хорошилова, если это не случится, то будет принято решение, которое "позволит установить мир и восстановить нашу (боевиков – ред.) территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики".

Что было раньше: В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО. В частности глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с "соотечественниками" Леонид Калашников заявил, что Россия может признать псевдореспублики "ДНР-ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее говорил, что Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены.

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