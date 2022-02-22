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Боевики "ЛНР" заявили, что их территория вся Луганская область, и пригрозили Украине

Ирина БалачукВторник, 22 февраля 2022, 11:01
Фото zmina.info

Террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины и призвала Украину отвести войска.  

Источник: РИА Новости со ссылкой на так называемого "вице-спикера парламента ЛНР" Дмитрия Хорошилова

Прямая речь Хорошилова: "В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области… Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно".

Детали: По словам Хорошилова, если это не случится, то будет принято решение, которое "позволит установить мир и восстановить нашу (боевиков – ред.) территориальную целостность на всей территории Луганской народной республики".

Что было раньше: В Госдуме РФ разошлись мнения, в каких пределах признавать ОРДЛО. В частности  глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с "соотечественниками" Леонид Калашников заявил, что Россия может признать псевдореспублики "ДНР-ЛНР" в границах Донецкой и Луганской областей Украины. В свою очередь зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов ранее говорил, что Россия признает так называемые "ЛНР" и "ДНР" в границах, которые сейчас фактически установлены.

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".
  • 22 февраля Госдума РФ планирует ратифицировать "договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с ОРДЛО, которые Кремль называет "ДНР-ЛНР". Профильные комитеты Госдумы утром 22 февраля единогласно рекомендовали нижней палате ратифицировать соглашения.

Темы: ЛНРРосcияоккупацияЛуганская область


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