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У Держдумі РФ розійшлися думки, в яких межах визнавати ОРДЛО

Олена РощінаВівторок, 22 лютого 2022, 09:01
Держдума РФ, фото РИА Новости

Росія може визнати псевдореспубліки "ДНР-ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей України, вважає голова комітету Держдуми РФ у справах СНД та зв'язків із "співвітчизниками" Леонід Калашников.

Джерело: Интерфакс, РБК, ТАСС

Пряма мова Калашникова: "У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР..

Зараз ДНР та ЛНР займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж. А як ці межі відновлюватимуться, у цій угоді й не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції".

Деталі: Калашников упевнений, що "протягом днів це буде все уточнено та вирішено".

Пізніше він заявив: "Угода не уточнює кордонів. Не знаю, хто запустив цю качку, що ми визнаватимемо ДНР та ЛНР у межах Донецької та Луганської областей".

Перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова заявила: "У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми у документах жодних інших кордонів не визначали".

Заступник голови комітету Радфеду з міжнародних справ Андрій Климов раніше говорив, що Росія визнає так звані  "ЛНР" та "ДНР" у межах, які зараз фактично встановлені.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова говорила, що перед визначенням визнаних Росією "кордонів" ЛДНР необхідно спочатку ратифікувати договір про дружбу.

22 лютого Держдума РФ планує ратифікувати "договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з ОРДЛО, які Кремль називає "ДНР-ЛНР". Профільні комітети Держдуми у вівторок вранці одноголосно рекомендували нижній палаті ратифікувати угоди.

Від УП: У незаконних "конституціях" самопроголошених "ЛНР-ДНР" про "кордони" сказано однаково розмито: що вони існують у межах, у яких створені.

Пункт 1 статті 54 "конституції ЛНР" мовить: "Територія Луганської народної республіки визначається кордонами, які існували на день її утворення". Пункт 1 статті 54 "конституції ДНР" мовить: "Територія Донецької народної республіки визначається межами, які існували на день її утворення".

Передісторія:

  • 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
  • Після цього президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО).
  • Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Указами про визнання ОРДЛО Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".
  • Росія зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО, коли ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР".

УП, оновлено
Теми: РосіяОРДЛОДонбасвійна
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