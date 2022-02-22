Міністр оборони України​ Олексій Резніков заявив, що після слів російського президента Володимира Путіна тепер весь світ знає те, що українці розуміють уже 8 років. Резніков вважає, що попереду на Україну чекають важкі випробування і будуть втрати.

Джерело: Facebook-сторінка міністра Резнікова і його звернення до військових ЗСУ

Пряма мова: "Те, що ви знали 8 років, тепер побачив весь світ. ​

Завдяки вашій мужності, самовідданості і професіоналізму було зламано плани ворога, який усі ці роки вів підлу війну, ховаючись за жінками і дітьми. Обстрілював школи і житлові будинки. Викрадав і катував. Брехав і залякував. Грабував і нищив нашу землю. Вчора він показав своє справжнє обличчя.

Обличчя злочинця, який хоче тримати у заручниках вільний світ. Який усвідомлює свій злочин і намагається пов’язати усіх навколо себе круговою порукою. Бо боїться. Адже за злочином неодмінно прийде покарання...

Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру.

Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей – це ознака, що ми усе робимо правильно".​

Деталі: Резніков зазначив, що завдяки українським військовим Європа усвідомила справжню ціну уникання чесних відповідей.

На думку міністра, Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу.

Пряма мова: "Наш вибір дуже простий – боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося. Тепер ми побачимо поряд справжніх друзів, яких стане більше. Тепер не зможуть сховатися ті "друзі", які не один рік вмовляли нас капітулювати".

Наразі, за словами Резнікова, усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони.

Він додав, що ​багато хто на емоціях підштовхуватиме Україну до хаотичних рішень: "Ми цього не допустимо. Наша сила – у єдності і впевненості. З холодною головою". ​

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