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Впереди тяжелые испытания, будут потери ​– министр обратился к ВСУ

Алена МазуренкоВторник, 22 февраля 2022, 10:55
Впереди тяжелые испытания, будут потери ​– министр обратился к ВСУ
фото: Міноборони

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после слов российского президента Владимира Путина теперь весь мир знает то, что украинцы понимают уже 8 лет. Резников считает, что впереди Украину ждут тяжелые испытания и будут потери.

Источник: Facebook-страница министра Резникова и его обращение к военным ВСУ

Прямая речь: "То, что вы знали 8 лет, теперь увидел весь мир.

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Благодаря вашему мужеству, самоотверженности и профессионализму были сломаны планы врага, который все эти годы вел подлую войну, прячась за женщинами и детьми. Обстреливал школы и жилые дома. Похищал и пытал. Лгал и запугивал. Грабил и уничтожал нашу землю. Вчера он показал свое настоящее лицо.

Лицо преступника, желающего держать в заложниках свободный мир. Осознающий свое преступление и пытающийся связать всех вокруг себя круговой порукой. Ибо боится. Ведь за преступлением обязательно придет наказание...

Впереди тяжелые испытания. Будут потери. Придется пройти через боль, преодолеть страх и уныние.​

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Но нас обязательно ждет победа. Мы на своей земле и за нами правда. Украинскую армию поддерживает наш народ. Вера людей – это признак того, что мы все делаем правильно".

Детали: Резников отметил, что благодаря украинским военным Европа осознала истинную цену избегания честных ответов.

По мнению министра, Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза.

Прямая речь: "Наш выбор очень прост – защищать свою страну, свой дом, своих родных. Для нас ничего не изменилось. Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те "друзья", которые не один год уговаривали нас капитулировать".

По словам Резникова, все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ направлены на укрепление обороны.

Он добавил, что многие на эмоциях будут подталкивать Украину к хаотическим решениям: "Мы этого не допустим. Наша сила – в единстве и уверенности. С холодной головой".​

Предыстория:

  • После 8 лет агрессии против Украины президент России Владимир Путин 21 февраля признал оккупированные территории Украины – так называемые "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику", которые де-факто находились под контролем Кремля все это время.
  • Его указы предусматривают введение российских войск на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО).
  • Более того – Россия сможет строить свои военные базы в ОРДЛО, если ратифицирует так называемый "договор о дружбе" с "ЛНР" и "ДНР".

Темы: армияРезниковВооруженные силыУкраина
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