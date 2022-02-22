Президент Володимир Зеленський збирає голів фракцій та груп у вівторок.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламенті

Деталі: Зазначається, що зустріч почнеться о 19:00 в Офісі президента.

Реклама:

Раніше деякі депутати просили про зустріч з президентом, а також хотіли запропонувати йому прийти до Ради.

Джерела УП додають, що на зустрічі будуть представники силових відомств.

Upd. "Слуга народу" офіційно повідомила про цю зустріч.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: