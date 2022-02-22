Зеленський збирає голів фракцій
Вівторок, 22 лютого 2022, 13:50
Президент Володимир Зеленський збирає голів фракцій та груп у вівторок.
Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламенті
Деталі: Зазначається, що зустріч почнеться о 19:00 в Офісі президента.
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Раніше деякі депутати просили про зустріч з президентом, а також хотіли запропонувати йому прийти до Ради.
Джерела УП додають, що на зустрічі будуть представники силових відомств.
Upd. "Слуга народу" офіційно повідомила про цю зустріч.
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Передісторія:
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- Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.
- Якщо Росія ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР", то зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО.
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