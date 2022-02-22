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Зеленський збирає голів фракцій

Роман Кравець, Роман ПетренкоВівторок, 22 лютого 2022, 13:50
Зеленський збирає голів фракцій
ЗЕЛЕНСЬКИЙ У РАДІ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський збирає голів фракцій та груп у вівторок.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у парламенті

Деталі: Зазначається, що зустріч почнеться о 19:00 в Офісі президента.

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Раніше деякі депутати просили про зустріч з президентом, а також хотіли запропонувати йому прийти до Ради.

Джерела УП додають, що на зустрічі будуть представники силових відомств.

Upd. "Слуга народу" офіційно повідомила про цю зустріч.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання незалежності та суверенітету "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки", і попросив Федеральні збори РФ підтримати це рішення та ратифікувати угоду про дружбу з цими "республіками".
  •  Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".
  • Очевидці в окупованому Донецьку повідомили про рух великих ешелонів військової техніки та військовослужбовців із центру міста в напрямку до лінії фронту із українськими військами.
  • Якщо Росія ратифікує так званий "договір про дружбу" між "ЛНР" та "ДНР", то зможе будувати свої військові бази в ОРДЛО.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз немає жодних причин для хаотичних дій.

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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