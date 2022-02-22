Зеленский собирает глав фракций

Президент Владимир Зеленский собирает председателей фракций и групп во вторник.

Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте

Детали: Отмечается, что встреча начнется в 19.00 в Офисе президента.

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Ранее некоторые депутаты просили о встрече с президентом, а также хотели предложить ему прийти в Раду.

Источники УП добавляют, что на встрече будут представители силовых ведомств.

Upd. "Слуга народа" официально сообщила об этой встрече.

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