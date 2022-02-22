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Зеленский собирает глав фракций

Роман Кравец, Роман ПетренкоВторник, 22 февраля 2022, 13:50
Зеленский собирает глав фракций

Президент Владимир Зеленский собирает председателей фракций и групп во вторник.

Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте

Детали: Отмечается, что встреча начнется в 19.00 в Офисе президента.

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Ранее некоторые депутаты просили о встрече с президентом, а также хотели предложить ему прийти в Раду.

Источники УП добавляют, что на встрече будут представители силовых ведомств.

Upd. "Слуга народа" официально сообщила об этой встрече.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими "республиками".
  •  Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
  • Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении больших эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
  • Если Россия ратифицирует так называемый "договор о дружбе" между ЛНР и ДНР, то сможет строить свои военные базы в ОРДЛО.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас нет никаких причин для хаотических действий.

Темы: ЗеленскийВерховная Рада
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