Зеленский собирает глав фракций
Вторник, 22 февраля 2022, 14:50
Президент Владимир Зеленский собирает председателей фракций и групп во вторник.
Источник: собеседники "Украинской правды" в парламенте
Детали: Отмечается, что встреча начнется в 19.00 в Офисе президента.
Ранее некоторые депутаты просили о встрече с президентом, а также хотели предложить ему прийти в Раду.
Источники УП добавляют, что на встрече будут представители силовых ведомств.
Upd. "Слуга народа" официально сообщила об этой встрече.
Предыстория:
- Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" и попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать соглашение о дружбе с этими "республиками".
- Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".
- Очевидцы в оккупированном Донецке сообщили о движении больших эшелонов военной техники и военнослужащих из центра города в направлении линии фронта с украинскими войсками.
- Если Россия ратифицирует так называемый "договор о дружбе" между ЛНР и ДНР, то сможет строить свои военные базы в ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас нет никаких причин для хаотических действий.