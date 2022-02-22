Росія не готова зараз розбиратися у "межах ОРДЛО"

Питання так званих "кордонів" "ДНР" і "ЛНР" росіяни зібралися вирішувати в майбутньому, заявила у вівторок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Джерело: Захарова, яку цитує "Интерфакс"

Пряма мова Захарової: "Зараз треба вирішувати інші питання. А це питання воно буде, безумовно, якось вирішено.

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Війна триває вісім років, і питання кордону виникло не сьогодні. І не лише для того, щоб вона була гарно демаркована, і там поставили прикордонні стовпчики.

Це питання було пов'язане з життям і смертю: тому що ця лінія була зафіксована в документах, тому що від цієї лінії відбувалося відведення сил, тому що спостерігачі фіксували обстріли виходячи від цієї лінії. Це питання, яке і обговорювалося, і фіксувалося, і було важливим усі ці роки".

Деталі: Відповідаючи на уточнююче питання, чи є "питання меж" таким, що вирішуватимуть у майбутньому, Захарова сказала: "Так, звичайно".

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