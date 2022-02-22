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Росія не готова зараз розбиратися у "межах ОРДЛО"

Роман ПетренкоВівторок, 22 лютого 2022, 17:44
МАРІЯ ЗАХАРОВА, ФОТО МЗС РФ - ТАСС

Питання так званих "кордонів" "ДНР" і "ЛНР" росіяни зібралися вирішувати в майбутньому, заявила у вівторок офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Джерело: Захарова, яку цитує "Интерфакс"

Пряма мова Захарової: "Зараз треба вирішувати інші питання. А це питання воно буде, безумовно, якось вирішено.

Війна триває вісім років, і питання кордону виникло не сьогодні. І не лише для того, щоб вона була гарно демаркована, і там поставили прикордонні стовпчики.

Це питання було пов'язане з життям і смертю: тому що ця лінія була зафіксована в документах, тому що від цієї лінії відбувалося відведення сил, тому що спостерігачі фіксували обстріли виходячи від цієї лінії. Це питання, яке і обговорювалося, і фіксувалося, і було важливим усі ці роки".

Деталі: Відповідаючи на уточнююче питання, чи є "питання меж" таким, що вирішуватимуть у майбутньому, Захарова сказала: "Так, звичайно".

Передісторія:

  • 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Указами про визнання ОРДЛО Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".

Теми: РосіяокупаціяОРДЛО
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