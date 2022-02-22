Россия не готова сейчас разбираться в "границах ОРДЛО"
Вопрос так называемых "границ" "ДНР" и "ЛНР" россияне собрались решать в будущем, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Источник: Захарова, которую цитирует "Интерфакс"
Прямая речь Захаровой: "Сейчас нужно решать другие вопросы. А этот вопрос он будет, безусловно, как-то решен.
Война идет восемь лет, и вопрос границы возник не сегодня. И не только для того, чтобы она была красиво демаркирована, и там поставили пограничные столбики.
Этот вопрос был именно связан с жизнью и смертью: потому что эта линия была зафиксирована в документах, потому что от этой линии происходил отвод сил, потому что наблюдатели фиксировали обстрелы исходя от этой линии. Это вопрос, который и обсуждался, и фиксировался, и был важен все эти годы".
Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, является ли "вопрос границ" вопросом, который будет решаться, Захарова сказала: "Да, конечно".
Предыстория:
- 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
- Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
- Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".