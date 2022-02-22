Россия не готова сейчас разбираться в "границах ОРДЛО"

Вопрос так называемых "границ" "ДНР" и "ЛНР" россияне собрались решать в будущем, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Захарова, которую цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Захаровой: "Сейчас нужно решать другие вопросы. А этот вопрос он будет, безусловно, как-то решен.

Война идет восемь лет, и вопрос границы возник не сегодня. И не только для того, чтобы она была красиво демаркирована, и там поставили пограничные столбики.

Этот вопрос был именно связан с жизнью и смертью: потому что эта линия была зафиксирована в документах, потому что от этой линии происходил отвод сил, потому что наблюдатели фиксировали обстрелы исходя от этой линии. Это вопрос, который и обсуждался, и фиксировался, и был важен все эти годы".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, является ли "вопрос границ" вопросом, который будет решаться, Захарова сказала: "Да, конечно".

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