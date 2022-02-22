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Россия не готова сейчас разбираться в "границах ОРДЛО"

Роман ПетренкоВторник, 22 февраля 2022, 17:44
МАРиЯ ЗАХАРОВА, ФОТО мид РФ - ТАСС

Вопрос так называемых "границ" "ДНР" и "ЛНР" россияне собрались решать в будущем, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Захарова, которую цитирует "Интерфакс"

Прямая речь Захаровой: "Сейчас нужно решать другие вопросы. А этот вопрос он будет, безусловно, как-то решен.

Война идет восемь лет, и вопрос границы возник не сегодня. И не только для того, чтобы она была красиво демаркирована, и там поставили пограничные столбики.

Этот вопрос был именно связан с жизнью и смертью: потому что эта линия была зафиксирована в документах, потому что от этой линии происходил отвод сил, потому что наблюдатели фиксировали обстрелы исходя от этой линии. Это вопрос, который и обсуждался, и фиксировался, и был важен все эти годы".

Детали: Отвечая на уточняющий вопрос, является ли "вопрос границ" вопросом, который будет решаться, Захарова сказала: "Да, конечно".

Предыстория:

  • 21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать так называемые "ЛДНР" в административных границах, Донецкой и Луганской областей Украины до их частичной оккупации Россией: "От Мариуполя и заканчивая теми историческими границами".
  • Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Указами о признании ОРДЛО Путин отдал приказ направить на восток Украины российские войска якобы "для поддержания мира".

Темы: РосcияоккупацияОРДЛО
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