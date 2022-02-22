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Справа про хабар: Трубіцин вийшов зі "Слуги народу"

Євген КізіловВівторок, 22 лютого 2022, 17:07
Справа про хабар: Трубіцин вийшов зі Слуги народу
ВЛАДИСЛАВ ТРУБіЦиН. ФОТО: FACEBOOK-СТорінка ПОЛіТИКА

Підозрюваний у хабарництві депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин на період слідства призупинив своє членство у партії "Слуга народу".

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні отримала його заяву, з якої стало відомо, що на період проведення досудового слідства та винесення судового рішення по справі Трубіцин припиняє членство у партії. Згідно зі статутом нашої партії, всі члени мають право в будь-який час припинити своє членство в політсилі, навіть не зазначаючи підстав. Тому ми "відпустили" Трубіцина".

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Передісторія:

  • Увечері 9 лютого стало відомо, що детективи НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги народу" Трубіцина на вимаганні від підприємця хабара у розмірі 1,2 мільйона гривень. Депутат обіцяв бізнесменові видати дозволи на вуличну торгівлю у різних районах Києва.
  • Джерело УП повідомляло, що Трубіцину вдалося втекти від детективів. Надвечір НАБУ повідомило про затримання депутата та ще 5 фігурантів незаконної схеми.
  • Вищий антикорупційний суд заарештував підозрюваного у хабарництві Трубіцина з альтернативою застави у розмірі майже 15 мільйонів гривень, яку за депутата внесли.

Знати більше: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Що почуло НАБУ в справі депутата Київради Трубіцина

Теми: Слуга народухабаркримінал
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