Дело о взятке: Трубицын вышел из "Слуги народа"

Подозреваемый во взяточничестве депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын на период следствия приостановил свое членство в партии "Слуга народа".

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в Telegram

Прямая речь: "Сегодня получила его заявление, из которого стало известно, что на период проведения досудебного следствия и вынесения судебного решения по делу Трубицын прекращает членство в партии. Согласно уставу нашей партии, все члены имеют право в любое время прекратить свое членство в политсиле, даже не указывая оснований. Поэтому мы "отпустили" Трубицына".

Предыстория:

Вечером 9 февраля стало известно, что детективы НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги народа" Трубицына на требовании от предпринимателя взятки в размере 1,2 миллиона гривен. Депутат обещал бизнесмену выдать разрешения на уличную торговлю в разных районах Киева.

Источник УП сообщал, что Трубицыну удалось скрыться от детективов. К вечеру НАБУ сообщило о задержании депутата и еще 5 фигурантов незаконной схемы.

Высший антикоррупционный суд арестовал подозреваемого во взяточничестве Трубицына с альтернативой залога в размере почти 15 миллионов гривен, который за депутат внесли.

Знать больше: "Я так понимаю, что курирует все вопросы Татаров". Что услышало НАБУ по делу депутата Киевсовета Трубицина