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Генсек ООН: Російські війська на сході України – не миротворці

Олена РощінаСереда, 23 лютого 2022, 09:03
Генсек ООН: Російські війська на сході України – не миротворці
Антоніу Гутерриш, фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш заявив, що розміщені без дозволу України російські військові на території Донецької та Луганської не є миротворцями. 

Джерело: Гуттериш у промові перед журналістами, сайт Організації об'єднаних націй  

Пряма мова: "Мене турбує спотворення концепції миротворчості. 

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Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, під час яких так багато "Блакитних шоломів" пожертвували своїм життям, щоб захистити цивільне населення.

Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями. Вони – зовсім не миротворці".

Деталі: Гутерриш заявив, що визнання Росією двох псевдореспублік на сході України порушує суверенітет України і знищує Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Він наголосив, що ООН повністю підтримує суверенітет України і продовжує підтримувати народ України через гуманітарні операції та зусилля з прав людини.

Гуттериш закликав до негайного припинення вогню та відновлення верховенства права.

Передісторія:

  • 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати так звані "ЛДНР" в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей України до їх часткової окупації Росією: "Від Маріуполя і закінчуючи тими історичними кордонами".
  • Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Указами про визнання ОРДЛО Путін наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру". Радфед дозволив використати армію за кордоном.
  • 22 лютого Держдума та Рада Федерації РФ ратифікували договори "про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" з самопроголошеними "ДНР" та "ЛНР".

Теми: РосіяОРДЛОмиротворціООН
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