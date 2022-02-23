Генсек ООН: Російські війська на сході України – не миротворці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерриш заявив, що розміщені без дозволу України російські військові на території Донецької та Луганської не є миротворцями.

Джерело: Гуттериш у промові перед журналістами, сайт Організації об'єднаних націй

Пряма мова: "Мене турбує спотворення концепції миротворчості.

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Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, під час яких так багато "Блакитних шоломів" пожертвували своїм життям, щоб захистити цивільне населення.

Коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є неупередженими миротворцями. Вони – зовсім не миротворці".

Деталі: Гутерриш заявив, що визнання Росією двох псевдореспублік на сході України порушує суверенітет України і знищує Мінські угоди щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Він наголосив, що ООН повністю підтримує суверенітет України і продовжує підтримувати народ України через гуманітарні операції та зусилля з прав людини.

Гуттериш закликав до негайного припинення вогню та відновлення верховенства права.

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