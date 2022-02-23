Бізнес готовий "забути образи", зустріч із Зеленським увечері - джерела
Зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами відбудеться у середу о 18.00 годині в Офісі президента.
Джерело: співрозмовники УП з числа запрошених бізнесменів
Деталі: Один із запрошених на зустріч президента з великим бізнесом на умовах анонімності відзначає, що бізнес готовий допомагати країні в цей скрутний час і "забути певні образи".
Пряма мова: "Я говорив з кількома, скажемо так колегами, в тому числі з людьми Ріната Леонідовича (Ахметова –ред.). По суті, всі готові допомагати, чим зможемо. Навіть готові забути обідки. Для них зараз не час".
Що передувало: Зеленський анонсував зустріч із топ-50 українського великого бізнесу 23 лютого. Президент наголосив, що бізнес має залишатись в України захищати економіку, фінанси, створювати робочі місця, зміцнювати країну.
За даними УП, участь у зустрічі підтвердили Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений ковід.
Передісторія:
- "Українська правда" повідомила 13 лютого, що низка олігархів та бізнесменів вилетіли з України до 16 лютого, коли, за словами американської розвідки, очікували початок широкомасштабного наступу російських військ на територію України.
- Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
- Однак уже 18 лютого журналісти УП помітили, що його чартерний літак вилетів за межі України. У пресслужбі олігарха заявили, що Ахметов повернеться в разі збільшення загрози військового нападу.
- Увечері 22 лютого в пресслужбі бізнес-холдингу Ахметова – компанії "СКМ" заявили, що заплатять податків до держбюджету України наперед на суму 1 мільярд гривень.
- Віктор Пінчук запевняв, що український бізнес на тлі ескалації російської агресії залишається в Україні, продовжить інвестувати в економіку та всіляко допомагатиме країні.