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Бізнес готовий "забути образи", зустріч із Зеленським увечері - джерела

Роман Кравець, Валентина РоманенкоСереда, 23 лютого 2022, 12:22
Бізнес готовий забути образи, зустріч із Зеленським увечері - джерела
фото з Facebook ОП

Зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами відбудеться у середу о 18.00 годині в Офісі президента.

Джерело: співрозмовники УП з числа запрошених бізнесменів

Деталі: Один із запрошених на зустріч президента з великим бізнесом на умовах анонімності відзначає, що бізнес готовий допомагати країні в цей скрутний час і "забути певні образи".

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Пряма мова: "Я говорив з кількома, скажемо так колегами, в тому числі з людьми Ріната Леонідовича (Ахметова –ред.). По суті, всі готові допомагати, чим зможемо. Навіть готові забути обідки. Для них зараз не час".

Що передувало: Зеленський анонсував зустріч із топ-50 українського великого бізнесу 23 лютого. Президент наголосив, що бізнес має залишатись в України захищати економіку, фінанси, створювати робочі місця, зміцнювати країну.

За даними УП, участь у зустрічі підтвердили Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений ковід.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • "Українська правда" повідомила 13 лютого, що низка олігархів та бізнесменів вилетіли з України до 16 лютого, коли, за словами американської розвідки, очікували початок широкомасштабного наступу російських військ на територію України.
  • Рінат Ахметов залишив Україну 30 січня. 16 лютого він повернувся до України та побував у Маріуполі.
  • Однак уже 18 лютого журналісти УП помітили, що його чартерний літак вилетів за межі України. У пресслужбі олігарха заявили, що Ахметов повернеться в разі збільшення загрози військового нападу.
  • Увечері 22 лютого в пресслужбі бізнес-холдингу Ахметова – компанії "СКМ" заявили, що заплатять податків до держбюджету України наперед на суму 1 мільярд гривень. 
  • Віктор Пінчук запевняв, що український бізнес на тлі ескалації російської агресії залишається в Україні, продовжить інвестувати в економіку та всіляко допомагатиме країні.

Теми: бізнесЗеленський
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