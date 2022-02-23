Бізнес готовий "забути образи", зустріч із Зеленським увечері - джерела

Зустріч глави держави Володимира Зеленського з топовими бізнесменами відбудеться у середу о 18.00 годині в Офісі президента.

Джерело: співрозмовники УП з числа запрошених бізнесменів

Деталі: Один із запрошених на зустріч президента з великим бізнесом на умовах анонімності відзначає, що бізнес готовий допомагати країні в цей скрутний час і "забути певні образи".

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Пряма мова: "Я говорив з кількома, скажемо так колегами, в тому числі з людьми Ріната Леонідовича (Ахметова –ред.). По суті, всі готові допомагати, чим зможемо. Навіть готові забути обідки. Для них зараз не час".

Що передувало: Зеленський анонсував зустріч із топ-50 українського великого бізнесу 23 лютого. Президент наголосив, що бізнес має залишатись в України захищати економіку, фінанси, створювати робочі місця, зміцнювати країну.

За даними УП, участь у зустрічі підтвердили Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Ігор Коломойський повідомив, що не зможе бути присутній через підтверджений ковід.

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