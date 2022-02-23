Бизнес готов "забыть обиды", встреча с Зеленским вечером - источники

Встреча главы государства Владимира Зеленского с топовыми бизнесменами состоится в среду в 18.00 в Офисе президента.

Источник: собеседники УП из числа приглашенных бизнесменов

Детали: Один из приглашенных на встречу президента с крупным бизнесом на условиях анонимности отмечает, что бизнес готов помогать стране в это затруднительное время и "забыть определенные обиды".

Прямая речь: "Я говорил с несколькими, скажем так коллегами, в том числе с людьми Рината Леонидовича (Ахметова – ред.). По сути все готовы помогать, чем сможем. Даже готовы забыть обидки. Для них сейчас не время".

Что предшествовало: Зеленский анонсировал встречу с топ-50 украинского крупного бизнеса 23 февраля. Президент подчеркнул, что бизнес должен оставаться в Украине защищать экономику, финансы, создавать рабочие места, укреплять страну.

По данным УП, участие во встрече подтвердили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Игорь Коломойский сообщил, что не сможет присутствовать из-за подтвержденного ковида.

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