Бизнес готов "забыть обиды", встреча с Зеленским вечером - источники
Встреча главы государства Владимира Зеленского с топовыми бизнесменами состоится в среду в 18.00 в Офисе президента.
Источник: собеседники УП из числа приглашенных бизнесменов
Детали: Один из приглашенных на встречу президента с крупным бизнесом на условиях анонимности отмечает, что бизнес готов помогать стране в это затруднительное время и "забыть определенные обиды".
Прямая речь: "Я говорил с несколькими, скажем так коллегами, в том числе с людьми Рината Леонидовича (Ахметова – ред.). По сути все готовы помогать, чем сможем. Даже готовы забыть обидки. Для них сейчас не время".
Что предшествовало: Зеленский анонсировал встречу с топ-50 украинского крупного бизнеса 23 февраля. Президент подчеркнул, что бизнес должен оставаться в Украине защищать экономику, финансы, создавать рабочие места, укреплять страну.
По данным УП, участие во встрече подтвердили Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Игорь Коломойский сообщил, что не сможет присутствовать из-за подтвержденного ковида.
Предыстория:
- "Украинская правда" сообщила 13 февраля, что ряд олигархов и бизнесменов вылетели из Украины до 16 февраля, когда, по словам американской разведки, ожидали начало широкомасштабного наступления российских войск на территорию Украины.
- Ринат Ахметов покинул Украину 30 января. 16 февраля он вернулся в Украину и побывал в Мариуполе.
- Однако уже 18 февраля журналисты УП заметили, что его чартерный самолет вылетел за пределы Украины. В пресс-службе олигарха заявили, что Ахметов вернется в случае увеличения угрозы военного нападения.
- Вечером 22 февраля в пресс-службе бизнес-холдинга Ахметова – компании "СКМ" заявили, что заплатят налогов в госбюджет Украины вперед на сумму 1 миллиард гривен.
- Виктор Пинчук заверил, что украинский бизнес на фоне эскалации российской агрессии остается в Украине, продолжит инвестировать в экономику и будет всячески помогать стране.