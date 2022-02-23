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Росія пообіцяла підготувати "сильну" відповідь на санкції США

Альона Мазуренко Середа, 23 лютого 2022, 15:09
Росія пообіцяла підготувати сильну відповідь на санкції США
СЕРГІЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

У російському міністерстві закордонних справ заявили, що у відповідь на санкції США підготують свої санкції "вивірені та чутливі для американської сторони". 

Джерело: пресслужба російського МЗС

Дослівно: "Оголошений Адміністрацією США пакет санкційних заходів (вже 101-й за рахунком), що зачіпають фінансовий сектор з розширенням списку осіб, проти яких запроваджуються персональні обмеження, йде в руслі безперервних спроб Вашингтона змінити курс Росії.

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Незважаючи на очевидну марність зусиль, що робилися протягом багатьох років з метою завадити розвитку нашої економіки, США знову рефлекторно хапаються за обмежувальні інструменти, які є неефективними та контрпродуктивними з погляду американських інтересів.

Росія довела, що при всіх санкційних витратах здатна мінімізувати шкоду, що завдається.

І тим більше санкційний пресинг не здатний вплинути на нашу рішучість твердо відстоювати свої інтереси...

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Сумнівів не повинно бути – на санкції буде дано сильну відповідь, не обов'язково симетричну, але вивірену і чутливу для американської сторони".

Деталі: У РФ також заявили, що американська зовнішня політика знаходиться "в полоні стереотипів однополярного світу з помилковою переконаністю в тому, що США, як і раніше, мають право і можуть нав'язувати всім власні правила світопорядку".

Також Росія вважає, що у США "не залишилося інших засобів, крім шантажу, залякування та погроз".

Що було раніше: Сполучені Штати заявили, що забороняють будь-які фінансові, інвестиційні та торговельні операції громадян США з територіями так званих "ЛНР" і "ДНР", або з їхніми представниками.

Президент США Джо Байден оголосив основний пакет санкцій проти Росії. Передусім йдеться про санкції проти великих фінансових інституцій РФ – Внєшекономбанку та "військового банку" Промсвязьбанк.

США вводить фінансову заборону для російських державних запозичень. Відтепер РФ не зможе фінансувати свій бюджет шляхом розміщення євробондів на західних фінансових ринках, зокрема – європейських.

Третя частина пакету стосується санкцій проти російських еліт та їхніх родин. 

Передісторія:

  • 21 лютого Президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками сепаратистів Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.
  • Ці документи передбачають направлення на схід України російських військ нібито "для підтримки миру". Радфед дозволив Путіну використати армію за кордоном.
  • США та європейські країни почали запроваджувати санкції проти Росії у відповідь на черговий акт агресії проти України.

Теми: санкціїРосіяСШАУкраїна
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