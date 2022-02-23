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Россия обещает США "сильный" ответ на санкции

Алена МазуренкоСреда, 23 февраля 2022, 15:09
Россия обещает США сильный ответ на санкции
СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ФОТО GETTY IMAGES

В российском министерстве иностранных дел заявили, что в ответ на санкции США подготовят свои санкции "выверенные и чувствительные для американской стороны".

Источник: пресс-служба российского МИДа

Дословно: "Объявленный Администрацией США пакет санкционных мер (уже 101-й по счету), затрагивающих финансовый сектор с расширением списка лиц, против которых вводятся персональные ограничения, идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России.

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Несмотря на очевидную тщетность усилий, предпринимавшихся на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов.

Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб.

И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы...

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Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны".

Детали: В РФ также заявили, что американская внешняя политика находится "в плену стереотипов однополярного мира с ложной убежденностью в том, что США по-прежнему вправе и могут навязывать всем собственные правила миропорядка".

Также там заявили, что у США "не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз".

Что было раньше: Соединенные Штаты заявили, что запрещают какие-либо финансовые, инвестиционные и торговые операции граждан США с территориями так называемых "ЛНР" и "ДНР" или с их представителями.

Это позволит также вводить санкции против любого лица, в отношении которого будет установлен факт осуществления деятельности на оккупированной территории.

К вечеру президент США Джо Байден объявил основной пакет санкций против России. В первую очередь речь идет о санкциях против крупных финансовых институтов РФ – Внешэкономбанка и "военного банка" Промсвязьбанка.

Кроме того, США вводит финансовый запрет для российских государственных заимствований. Теперь РФ не сможет финансировать своїй бюджет путчем размещения евробондов на западных финансовых рынках, в частности – европейских.

Третья часть пакета касается санкций против российских элит и семей.

Предыстория: 

  • 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "республик" ОРДЛО, а также подписал соглашения "о дружбе и сотрудничестве" с главарями сепаратистов Денисом Пушилиным (ОРДО) и Леонидом Пасечником (ОРЛО). Эти соглашения предусматривают, что их стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" друг друга.
  • Эти документы предусматривают направление на восток Украины российских войск якобы "для поддержания мира". Совфед разрешил Путину использовать армию за границей.
  • США и европейские страны начали вводить санкции в отношении России в ответ на очередной акт агрессии против Украины.

Темы: санкцииРосcияСШАУкраина
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